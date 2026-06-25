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🔴 En vivo| Terremoto devastador en Venezuela: al menos 164 muertos. Extenuante búsqueda de sobrevivientes. “Hay gente viva y nadie viene”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el saldo de víctimas fatales el jueves a primera hora y aseguró que hay 971 heridos.

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Cristina Castro

Cristina Castro

25 de junio de 2026 a las 6:26 a. m.

Dos terremotos de gran magnitud sacudieron con fuerza a Venezuela y dejaron al país sumido en una grave crisis. El primero, de magnitud 7,2, ocurrió a las seis de la tarde hora de Caracas, con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

Terremoto en Caracas
Drama en Caracas: familiares claman por sus seres queridos entre los escombros, tras los fuertes terremotos

El dolor por las víctimas y los esfuerzos por rescatar a los sobreviviente sobrecogen Venezuela, mientras el mundo envía ayudas urgentes. Este es el minuto a minuto de lo que está pasando.

En Vivo

7:00 a. m.

“Qué dolor Venezuela”

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6:30 a. m.

“Ahí hay gente viva y nadie viene a salvar”

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6:00 a. m.

164 muertos y 971 heridos deja, por ahora, el terremoto en Venezuela

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4:00 a. m.

“Desplegamos equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”

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3:00 a. m.

Las imágenes de la devastación

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7:00 a. m.

“Qué dolor Venezuela”

El expresidente Álvaro Uribe pide ayudar al vecino país y recuerda la tragedia de 1812 en ese país.

6:30 a. m.

“Ahí hay gente viva y nadie viene a salvar”

La desesperación se vive en Caracas. En las calles de La Guaira, la población pedía ayuda y se movilizaba para tratar de rescatar a quienes quedaron atrapados. “Ahí hay gente viva y nadie viene a salvar”, le dijo una mujer a la AFP cuya hija quedó sepultada bajo un edificio de 12 pisos derrumbado.

“Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó, todo, todo”, indicó Yilsmaris Blanco, una habitante de La Guaira de 39 años.

“Le damos gracias a Dios (...) porque estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar”, agregó.

6:00 a. m.

164 muertos y 971 heridos deja, por ahora, el terremoto en Venezuela

Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país, a unos 40 minutos de la capital, Caracas, que también experimentó daños.

4:00 a. m.

“Desplegamos equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”

“Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos. Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, con los heridos y con los valientes equipos de rescate que trabajan incansablemente tras la tragedia.

Estados Unidos acompaña al pueblo venezolano en estos momentos difíciles y, por instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

3:00 a. m.

Las imágenes de la devastación

Estas son algunas fotografías del impacto del terremoto en Venezuela:

Un rescatista busca entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026.
Un rescatista busca entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026. Foto: AFP
Los rescatistas trabajan entre los restos de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas.
Los rescatistas trabajan entre los restos de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas. Foto: AFP
Edificio colapsado en Caracas tras el sismo de 7.1.
Edificio colapsado en Caracas tras el sismo de 7.1. Foto: AFP
Terremoto en Caracas
Terremoto en Caracas Foto: AFP
1:00 a. m.

Donald Trump anuncia ayudas para Venezuela

El mandatario estadounidense, Donald Trump, en buenas relaciones con Venezuela desde que ordenó en enero capturar al presidente Nicolás Maduro, prometió ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”.

Siguiendo sus órdenes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente que Washington “está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”.

Rodríguez informó posteriormente que mantuvo una conversación telefónica con Rubio, “quien ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles”.

10:00 p. m.

Delcy Rodríguez se dirige al país y declara emergencia nacional

Delcy Rodríguez afirmó que había conversado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había “rescatistas especializados” en camino para el país “para apoyar en estas labores de rescate”.

También dijo que su gobierno estaba “trasladando rescatistas que están en otros estados del país” para “concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas”.

*Con información de AFP .