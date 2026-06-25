Cancillería confirma apoyo de la UNGRD a Venezuela tras sismos

La Cancillería de Colombia se pronunció sobre la emergencia humanitaria que vive Venezuela tras los dos sismos que se presentaron en la tarde del miércoles, 24 de junio, y que ya dejan decenas de víctimas mortales y centenares de heridos.

“El Gobierno de Colombia expresa su solidaridad con el pueblo y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela ante los fuertes sismos registrados este 24 de junio, con epicentro en Maiquetía y efectos en Caracas y otras regiones del país”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Colombia facilitará su capacidad de asistencia humanitaria a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para apoyar la atención de la emergencia con equipos especializados de búsqueda y rescate. Estos están listos para su eventual despliegue en ese territorio, de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas.

Esa cartera confirmó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos residentes en Venezuela que estén afectados por los terremotos o que requieran asistencia consular.

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Sumado a esto, la Cancillería indicó que “las verificaciones adelantadas por la red consular no registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano".

La Embajada de Colombia en Venezuela y los consulados ubicados en ese país vecino están monitoreando la situación. La Cancillería detalló que todo el personal diplomático y administrativo se encuentra a salvo y está atento a las necesidades de los colombianos para brindar orientación y asistencia a los connacionales que puedan requerirla.