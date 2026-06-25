Abelardo De La Espriella recibió la credencial que le acredita como presidente electo de Colombia, que hace oficial su transición al poder como sucesor del presidente Gustavo Petro, quien se apartará de la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

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De La Espriella comenzó su primera intervención como presidente electo agradeciendo la gestión del registrador, Hernán Penagos, como encargado de la logística electoral. El trabajo de la Registraduría fue exaltado por los organismos de observación electoral nacionales e internacionales.

El mandatario electo encomendó el destino de Colombia a Dios y agradeció a su familia (esposa, padres e hijos) por acompañarlo en el camino a la Casa de Nariño. A renglón seguido, exaltó el papel de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial.

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El próximo jefe de Estado les dijo a quienes lo respaldaron en las urnas: “Asumo su voto no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país saqueado y con su dignidad republicana pisoteada”.

El abogado calificó su victoria en las urnas como un “triunfo épico”, subrayando que tuvo que enfrentarse en las urnas al establecimiento. Además, resaltó que con su administración llegará un “nuevo orden”, en el que asume la promesa de designar en los altos cargos del Estado a profesionales con perfiles técnicos.

“No tengo la menor duda de que el 7 de agosto asumiré las riendas de un país profundamente quebrantado. La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la Presidencia de la República, de debilitar a las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos el odio de clases”, puntualizó el nuevo presidente colombiano.

De La Espriella aseguró que su victoria en las urnas se gestó desde los hogares colombianos y calificó su victoria como una “epopeya” porque, según su relato, se enfrentó a los partidos tradicionales, al establecimiento, a algunos medios de comunicación y a los grupos armados.

El presidente electo señaló a su contendor Iván Cepeda de contar con el respaldo del “régimen”. Además, envió un mensaje a los grupos armados advirtiéndoles que tendrán un mes para someterse a la legislación colombiana.