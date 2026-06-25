Rodrigo Lara: el promotor del encuentro entre Abelardo De La Espriella con las altas cortes

SEMANA conoció que el exsenador Rodrigo Lara fue el responsable de coordinar el encuentro entre el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y los presidentes de las altas cortes que han terminado en duras tensiones con el actual Gobierno.

Lara, quien se desempeñó como uno de los principales asesores de la campaña de De la Espriella, habría sido el cerebro detrás del encuentro que sostendrá el mandatario electo con los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.

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El trabajo que hizo el excongresista Lara al interior de la campaña presidencial lo ha puesto en el sonajero para hacer parte del gabinete que armará De la Espriella para iniciar los cuatros años de su Gobierno. Por ahora se ha convertido en una ficha clave para esa campaña.

Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de esa corporación, no pudo participar en el encuentro porque se encuentra fuera del país, pero la visita del mandatario electo en ese alto tribunal será liderada por el vicepresidente Hugo Quintero.

Magistrado Hugo Quintero Bernate, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema de Justicia

El Consejo de Estado explicó que ese encuentro es una “visita informal” del presidente De La Espriella a las altas cortes, pero su presencia también permitirá una reunión con la Presidencia de esa alta corte.

Este es el primer encuentro que sostiene el presidente electo con las altas cortes antes de su posesión, pues estaría buscando mejorar la relación del Ejecutivo con la Rama Judicial que se ha visto envuelta en polémicas y tensiones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Las tensiones entre el presidente Petro y las altas cortes ha sido una constante dentro de su Gobierno, pues ha sido un duro crítico de los fallos judiciales que han afectado sus iniciativas y promesas de las que habló en campaña.

SEMANA obtuvo un video en el que se observa al presidente Abelardo De La Espriella ingresando al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para participar en el encuentro que sostendrá en las próximas horas con los representantes de la justicia en el país.