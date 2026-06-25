Conectividad, apropiación digital y contenidos: los retos TIC del Gobierno de Abelardo De La Espriella, según experto

Tras el anuncio formal del inicio del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo De La Espriella, distintos sectores comenzaron a identificar los temas que ocuparán un lugar central en la agenda pública de la próxima administración. Entre ellos, el de las telecomunicaciones aparece como uno de los frentes con mayores retos de cara al inicio del nuevo gobierno, previsto para el próximo 7 de agosto.

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De acuerdo con análisis del experto en el sector TIC Lennart Rodríguez, uno de los principales objetivos será impulsar una reingeniería estratégica orientada a fortalecer la competitividad del país en el ámbito internacional. La propuesta contempla aprovechar la infraestructura tecnológica existente para consolidar a Colombia como un centro de generación y circulación de contenidos, así como promover la apertura de mercados mediante alianzas internacionales y el fortalecimiento de la televisión pública.

El experto considera que el nuevo gobierno deberá enfocar sus esfuerzos en dos áreas prioritarias. La primera es la ampliación de los niveles de conectividad en todo el territorio nacional, con el propósito de reducir las brechas de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. La segunda es el fortalecimiento del ecosistema audiovisual, mediante el impulso de la producción de contenidos y la consolidación de una industria con capacidad de generar valor agregado dentro de la economía digital.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En ese contexto, también se plantea la necesidad de avanzar desde una política centrada exclusivamente en la cobertura hacia un modelo basado en la apropiación tecnológica por parte de los ciudadanos, de manera que la infraestructura disponible contribuya al desarrollo social y a la competitividad empresarial.

“Los grandes retos del nuevo gobierno son ampliar la conectividad del país, pues necesita estar conectado para la convergencia; lograr que la ciudadanía tenga un esquema de apropiación para poder avanzar con esta era digital; el fortalecimiento de la industria audiovisual, el desarrollo de las coproducciones, la generación de alianzas estratégicas internacionales y una adecuada articulación a nivel general”, asegura el experto en el sector TIC Lennart Rodríguez.