Abelardo De La Espriella, presidente electo, lanza ultimátum a los grupos criminales: “Tienen un mes”

Abelardo De La Espriella le envió un mensaje a los integrantes de los grupos armados que delinquen en el país. El presidente electo les dijo que, una vez él llegue a la Casa de Nariño, cuentan con un mes para someterse a la justicia.

El mandatario electo ratificó que en su administración no hará concesiones a los grupos armados y cuestionó a su antecesor, Gustavo Petro, por su “convivencia” con las bandas del crimen organizado.

Abelardo De La Espriella recibió credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas, ni concesiones inaceptables, como la que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La convivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”, expresó.

El próximo jefe de Estado prometió que en su Gobierno solo se aplicará el imperio de la ley. “Se acabó la contemporización con el crimen, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia; enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa Fuerza Pública colombiana”, subrayó el abogado de 47 años que se prepara para llegar a la Casa de Nariño.

De La Espriella prometió dar garantías a quienes ejerzan la oposición a su gobierno enmarcados en la ley y la Constitución y advirtió sobre una “absoluta celeridad” para quienes afecten el orden público.

De La Espriella cerró sus primeras declaraciones como presidente invitando a los colombianos a caminar juntos para construir el futuro de Colombia.