El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló que la industria automotriz colombiana registró resultados positivos en exportaciones, producción y empleo.

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Según datos de la entidad, entre enero y abril de 2026 Colombia exportó 7.613 unidades de automóviles y buses, un crecimiento del 191% frente al mismo periodo del año pasado.

Las ventas externas alcanzaron los 98,4 millones de dólares y tuvieron un incremento del 100,2 %. Además, la actividad manufacturera del país registró un crecimiento en la fabricación de vehículos automotores con el 48,6 % durante los primeros cuatro meses de 2026.

El empleo en el sector automotriz aumentó en un 11,2%. Para la ministra Diana Marcela Morales, los números indican que la política de reindustrialización ha promovido el desarrollo industrial y estimulado la inversión.

“En la industria automotriz, el crecimiento simultáneo de las exportaciones, la producción y el empleo constituye una señal relevante de la forma en que esos instrumentos se traducen en una mayor capacidad manufacturera, en el fortalecimiento de las cadenas de valor y en una inserción más sólida en los mercados internacionales”, indicó la jefa de la cartera.

El Ministerio de Comercio ha promovido la fabricación y ensamblaje de carros en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las exportaciones

Los destinos de las exportaciones colombianas de carros y buses fueron principalmente México, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela. La gran mayoría de ventas externas provinieron de los departamentos de Antioquia, Risaralda y Cundinamarca.

“El fortalecimiento de la industria genera efectos que trascienden la producción de vehículos: amplía la base manufacturera del país, dinamiza múltiples actividades económicas y crea mejores condiciones para diversificar la oferta exportable colombiana y consolidar una inserción internacional de mayor valor agregado”, agregó la ministra.

Para el ministerio, una de las medidas responsables por los resultados positivos, es el Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Automotor (IAMAS). Este fue diseñado para que las empresas que fabrican o ensamblan vehículos en el país cuenten con un arancel del 0% a la hora de importar ciertos artículos.

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“La industria automotriz ocupa un lugar estratégico dentro de la política de reindustrialización por su capacidad para articular una amplia red de proveedores y actividades manufactureras, integrar cadenas de valor e incorporar conocimiento, tecnología e innovación a los procesos productivos”, concluyó la ministra.

La entidad también destacó la reactivación del Certificado de Reembolso Tributario (CERT) y la adopción de normas arancelarias que han fortalecido la industria nacional.