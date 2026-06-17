MinTransporte lanza oficialmente la Ruta-E: Colombia tendrá su primer corredor de carga eléctrica de 1.200 kilómetros

El Ministerio de Transporte lanzó oficialmente la ‘Ruta-E: Energía Limpia en Movimiento’, luego de que anunciara el proyecto el pasado 26 de mayo. El corredor será el primero de carga eléctrica de Colombia y una de las pocas iniciativas de electromovilidad para vehículos de carga en Latinoamérica.

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La ruta conectará a Bogotá y Cartagena a través de un trayecto de 1.200 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los corredores de carga eléctrica más extensos de la región, de acuerdo a la cartera.

El proyecto nació de una evaluación técnica realizada entre siete vías logísticas de Colombia. El trayecto fue escogido debido a que moviliza el 22 % de carga transportada en el país y conecta zonas industriales, centros de producción y puertos de la zona Caribe.

“Hoy damos un paso histórico para la transformación del transporte de carga en Colombia. Ruta-E no solo es el primer corredor de carga eléctrica del país; es una apuesta de Estado para fortalecer la competitividad logística, reducir emisiones y preparar a Colombia para la nueva generación de transporte sostenible que demanda el mundo”, indicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El corredor atravesará Cundinamarca, Boyacá, Santander, Magdalena, Atlántico y Bolívar. En la fase inicial priorizará dos nodos: el corredor Bogotá-Bucaramanga y el Nodo Caribe de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. El proyecto tiene el objetivo de facilitar el despliegue de infraestructura pensada para vehículos de carga eléctricos.

Vehículos de carga eléctricos

Cifras del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) indican que, a enero de 2026, en Colombia hay 637 camiones eléctricos, lo que equivale al 2 % del parque automotor eléctrico.

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La entidad está trabajando junto a concesiones viales y operadores de red para identificar puntos estratégicos donde instalar la infraestructura de carga en el corredor.

“La tecnología ya existe. Hoy Colombia cuenta con cerca de 20 líneas y referencias de vehículos eléctricos de carga, incluyendo camionetas, camiones medianos y tractocamiones. El desafío ahora es construir la infraestructura, consolidar los mecanismos de financiación y generar las condiciones para acelerar su adopción masiva. Precisamente para eso nace Ruta-E”, añadió la ministra.

La Ruta-E también tiene la participación de más de veinte organizaciones dedicadas a la logística, infraestructura, financiamiento y energía del corredor. El proyecto espera alcanzar la circulación de 50 vehículos pesados en la ruta para 2026.

Entre 2025 y 2030, el objetivo es que la flota alcance los 1.000 vehículos de este tipo y que la iniciativa se pueda expandir a otros corredores eléctricos en el país.