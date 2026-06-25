La localidad de Bosa será escenario de una nueva jornada de educación ambiental con la realización de EcoFest, una estrategia que busca fortalecer la cultura del reciclaje y la correcta disposición de residuos entre los ciudadanos.

La actividad se llevará a cabo el 26 de junio en la plazoleta La Alameda, ubicada en la calle 73B con carrera 80 I Sur. El evento se realizará desde las 8:00 hasta las 10:00 de la mañana.

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La Alcaldía de Bogotá extendió una invitación a todos los ciudadanos de Bosa y sectores cercanos que deseen aprender, participar y aportar a la protección de la ciudad a asistir a esta jornada.

Durante esta feria, los asistentes podrán participar en actividades pedagógicas enfocadas en la separación adecuada de residuos, el aprovechamiento de materiales reciclables y el cuidado del entorno.

Además, se habilitará un punto de recolección para que la comunidad entregue distintos tipos de residuos y reciba orientación sobre su manejo responsable.

La iniciativa es liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) como parte de las acciones de sensibilización ambiental que desarrolla en diferentes sectores de Bogotá.

El propósito de EcoFest es promover cambios en los hábitos cotidianos de los ciudadanos mediante actividades prácticas y espacios de aprendizaje que permitan comprender la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Estas jornadas también buscan fortalecer la participación comunitaria en la gestión ambiental y contribuir a disminuir la cantidad de residuos.

Por otro lado, en este espacio la ciudadanía podrá encontrar diferentes emprendimientos locales en los que tendrá la posibilidad de compartir en familia en un entorno pensado para cuidar el medio ambiente. Además, se encontrarán varios lugares destinados al arte y a la creación de narrativas que ayuden a la integración de la comunidad.

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El EcoFest nace como una apuesta del distrito que convierte los Ecopuntos en espacios de encuentro comunitario, en los que las comunidades hallarán experiencias pedagógicas y culturales relacionadas con el medio ambiente.

Esta feria tiene tres enfoques principales los cuales son la Pedagogía Ambiental: separación en la fuente, Ecopuntos, residuos voluminosos y Residuos de Construcción y Demolición (RCD); Cultura y Encuentro: teatro, circo, batucada y arte como lenguajes de sensibilización barrial; y Corresponsabilidad: ciudadanía y Distrito construyen juntos un espacio público más limpio.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a participar en estos eventos y apoyar las iniciativas que promuevan el cuidado del medio ambiente.