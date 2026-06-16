¿Quiere recibir plata por ahorrar luz? Gobierno habilita nuevo mecanismo

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución CREG 101 111 de 2026, mediante la cual creó un programa que permitirá a los usuarios participar en la bolsa de energía a través de ofertas voluntarias de reducción de consumo eléctrico.

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Según la entidad, el mecanismo habilita la participación de usuarios de manera individual o agrupada, mediante un representante, para presentar ofertas de reducción de demanda que podrán ser consideradas en el despacho diario de energía.

Las medidas buscan reducir el consumo de energía. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

A cambio, quienes disminuyan efectivamente su consumo recibirán una remuneración económica calculada con base en la cantidad de energía verificada y el precio ofertado.

El director ejecutivo de la CREG, Antonio Jiménez Rivera, señaló que “con esta medida, la CREG avanza en la consolidación de un mecanismo permanente, construido a partir de la experiencia obtenida en los programas transitorios de respuesta de la demanda implementados en 2024, los cuales mostraron que los usuarios pueden aportar flexibilidad al sistema eléctrico y contribuir a una operación más eficiente del mercado”.

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La entidad indicó que la participación en el programa será voluntaria y no afectará la libre elección del prestador del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Como requisito, los usuarios deberán contar con un medidor horario telemedido.

La resolución también contempla un periodo de transición para facilitar la implementación del mecanismo y la preparación de los participantes.

De acuerdo con Jiménez, “esperamos que los usuarios se organicen y preparen su participación en la bolsa, así como lo hicieron en los programas transitorios del 2024, en donde obtuvimos ofertas de desconexión en promedio de cerca de 0,5 GWh-día y múltiples usuarios participando”.

Aunque el desarrollo de esta medida venía siendo analizado previamente por la comisión, su expedición coincide con la presencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial, según información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Fenómeno de El Niño podría aumentar el costo de diversos servicios y productos. Foto: Adobe Stock

En ese contexto, la CREG considera que mecanismos de respuesta de la demanda pueden contribuir a una operación más flexible del mercado eléctrico y al uso eficiente de los recursos energéticos.

La resolución establece además indicadores de seguimiento para evaluar el desempeño del programa, monitorear sus efectos en el mercado mayorista e identificar posibles oportunidades de mejora. La información recopilada servirá para verificar la efectividad del mecanismo y determinar eventuales ajustes regulatorios durante su implementación.