Procurador Gregorio Eljach y su opinión tras el ultimátum de Abelardo De La Espriella a los grupos criminales

En El Debate de SEMANA, el procurador general, Gregorio Eljach, se refirió al ultimátum de Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, a los grupos criminales.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como la que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La convivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”, expresó este jueves 25 de junio De La Espriella.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, se trata de un nuevo enfoque que busca dar el presidente electo en materia de seguridad en el país.

“Eso anuncia un cambio del enfoque de lo que se viene haciendo en materia de orden público. El presidente actual, que termina el 7 de agosto, viene aplicando una autorización que le dio el Congreso de la República mediante la ley, aquella llamada la Paz Total. Un proceso que Colombia tiene presente cuáles han sido sus resultados, cuáles han sido sus alcances, a dónde llegó y cuáles fueron las consecuencias que eso tuvo. De eso no hay duda“, señaló Eljach.

En tal sentido, el procurador general manifestó enfáticamente que, si De La Espriella busca aplicar esa estrategia contra los grupos armados criminales, “toca acompañarlo”.

Esto porque “está dentro del cumplimiento de su mandato y dentro de lo que la ley exige. Los bandidos, los criminales, los delincuentes comunes, los violentos, los secuestradores, los terroristas, tienen ahí una ventana de oportunidad en las leyes existentes”, expresó.

Eljach recalcó que los grupos armados criminales deben entender de una vez por todas que De La Espriella no va a continuar con las políticas que viene manejando el Gobierno Petro con los criminales.

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“Eso quiere decir que, entrado el nuevo presidente en su periodo, no va a aplicar lo que venía aplicando el Gobierno que termina, porque esa era una autorización de Gobierno, no de Estado. Luego, él tiene la libertad, ya lo está señalando con claridad, que es acogimiento o sometimiento a la ley, nada de concesiones y que enfrenten a la justicia como tienen que enfrentarla”, indicó el procurador general.

Vale recordar que este jueves 25 de junio el presidente electo advirtió a los grupos criminales que en su mandato solo se aplicará el “imperio de la ley”.

“Disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho”, fue el ultimátum del presidente electo a todos los grupos criminales que operan en Colombia y que combatirá con todo “el imperio de la ley”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/aFv4WBpcXR — Revista Semana (@RevistaSemana) June 25, 2026

“Se acabaron la contemporización con el crimen, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia. Enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa Fuerza Pública colombiana”, prometió De La Espriella.