Las elecciones presidenciales en Colombia no solo han generado intensos debates en el escenario político, sino también una fuerte actividad en las redes sociales, donde simpatizantes y detractores de las distintas corrientes ideológicas han protagonizado constantes discusiones sobre el rumbo del país.

Margarita Rosa de Francisco habría tomado radical decisión tras victoria de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta

En medio de ese ambiente, Sofía Petro se ha mantenido como una de las voces más visibles en las plataformas digitales. La hija mayor del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer suele participar activamente en conversaciones sobre temas de actualidad, situación que la ha convertido en objeto de elogios, críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores.

Tras la victoria electoral de Abelardo De La Espriella, la joven volvió a ser tema de conversación debido a una serie de mensajes que recibió en redes sociales. Varios usuarios le preguntaron insistentemente cuándo abandonaría el país, en referencia a una supuesta declaración que habría realizado antes de conocerse los resultados de la elección presidencial.

Ante la insistencia de estos comentarios, la politóloga decidió pronunciarse públicamente para responder a las dudas y aclarar la situación. Con ello, buscó fijar su posición frente a una versión que continuaba circulando en internet y que generó numerosas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales.

Lo particular de la situación radicó en que Sofía Petro negó que fuera a abandonar Colombia, con un comentario puntual en el que enfatizó en que se cuidarían unos a otros.

La joven reaccionó y aseguró que seguirían unidos unos con otros, sin importar cuál hubiera sido el resultado de esta contienda electoral.

“Aquí nos cuidaremos“, escribió en el pie de foto.

No obstante, la publicación, que sumó casi 100.000 me gusta, iba acompañada de dos fotografías, las cuales fueron tomadas en plena jornada del 21 de junio, en la que lució un atuendo de marcas colombianas y posó con su hermana menor, Antonella.