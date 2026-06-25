El Pacto Histórico se declaró como bancada de oposición al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. Los 26 senadores y 43 representantes a la Cámara que pertenecen a ese partido se suscribirán al Estatuto de la Oposición para ser contrapeso en el Congreso al presidente electo.

“Ejerceremos una oposición firme, democrática y movilizada frente a cualquier iniciativa que pretenda desmontar los avances conquistados por el pueblo colombiano en materia de reforma agraria, derechos laborales y pensionales, educación pública, paz, libertades democráticas y justicia social”, manifestó la colectividad que perdió la Presidencia en la segunda vuelta.

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El Pacto Histórico es el partido que suma más congresistas en el hemiciclo. En contraste, el único partido que se ha declarado hasta ahora como bancada de gobierno es el Centro Democrático, además de Salvación Nacional que acompañó a De La Espriella como candidato presidencial.

“Defenderemos en el Congreso y junto a la ciudadanía cada una de estas conquistas, actuando con unidad, determinación y compromiso con los millones de colombianas y colombianos que han depositado su esperanza en la transformación democrática del país", expresó el partido que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, mandatario que ahora debe hacer un proceso de empalme con el equipo de De La Espriella.

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Los congresistas de esa colectividad manifestaron su disposición a contribuir a la construcción de un gran Acuerdo Nacional. Los objetivos de ese sector político, según subrayaron en el comunicado, son defender la democracia, preservar la paz, garantizar el respeto a la Constitución y abrir caminos de diálogo en favor del interés general del país.

“Asumimos, al mismo tiempo, el compromiso de defender junto al pueblo cada una de las conquistas alcanzadas frente a cualquier intento de retroceso en materia de derechos, democracia y reformas sociales”, detallaron en la misiva.

Iván Cepeda reconoció el resultado de la segunda vuelta. El excandidato presidencial ocupará la curul en el Senado que le otorga el Estatuto de la Oposición. Foto: Guillermo Torres / Semana

Los líderes de la bancada del Pacto Histórico en el Senado serán los congresistas Carolina Corcho Mejía, Agmeth José Escaf Tijerino, Sandra Claudia Chindoy Jamioy, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Pedro Hernando Flórez Porras, Carlos Alberto Benavides Mora y Cristian Kevin Gómez Paz.

Entre tanto, en la Cámara los voceros de la oposición serán los representantes Aída Quilque, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Augusto Palacio Garzón, Andrea Camila Vargas de la Hoz, Alejandro Toro Ramírez, Natalia Moreno y Jaime Santamaría.

El partido del presidente Petro y del excandidato presidencial Iván Cepeda convocará a un Primer Congreso Nacional Fundacional y impulsará la construcción del Frente Amplio por la Vida