POLÍTICA

En medio de la despedida de Gustavo Petro, Margareth Chacón, condenada por el crimen del fiscal Marcelo Pecci, fue trasladada de cárcel

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, Chacón permaneció en la Estación de Carabineros, donde son recluidos los funcionarios públicos.

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Redacción Semana
7 de agosto de 2026 a las 4:43 p. m.
Margareth Lizeth Chacón Zúñiga fue capturada en El Salvador.
Margareth Lizeth Chacón Zúñiga fue capturada en El Salvador. Foto: Twitter @PNCSV

La salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro generó varios traslados de presos en cárceles del país. Entre ellas, la de Margareth Chacón, sentenciada a 35 años de cárcel porque la justicia la halló responsable de financiar y coordinar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022, en Barú, cerca de Cartagena. A Margareth Chacón Zúñiga la capturó la Interpol en El Salvador.

SEMANA confirmó que funcionarios del Inpec llegaron este 7 de agosto a la Estación de Carabineros en Bogotá y, sorpresivamente, trasladaron a la mujer a la cárcel El Buen Pastor, en la capital del país.

Una de las razones que llevó al Inpec a trasladar a Chacón obedece a que el sitio de reclusión de la Estación de Carabineros fue diseñado exclusivamente para funcionarios públicos y la condenada no lo es.

En ese mismo operativo, fue trasladada Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. SEMANA confirmó que el traslado de la influenciadora se produjo este viernes, 7 de agosto, tras la finalización del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien le pidió, en su momento, a su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que interviniera y ayudara a la salida de la controvertida joven.

Además, el traslado se dio por los múltiples escándalos que Barrera Rojas protagonizó dentro del centro penitenciario donde permanecía desde finales de 2025.