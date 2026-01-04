Papa León XIV envía mensaje al pueblo de Venezuela: “El bienestar debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”

El papa León XIV envió un mensaje este domingo, 4 de enero de 2026, al pueblo de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos.

El pontífice estadounidense y peruano se refirió a esta tensa situación en medio de su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano ante cientos de ciudadanos.

Los secretos de la operación Absolute Resolve: ‘The New York Times’ revela los asombrosos detalles de la caída de Nicolás Maduro

“Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, dijo el papa en su mensaje.

El sumo pontífice invitó a los ciudadanos de todo el mundo a elevar oraciones por la situación que se vive en Venezuela tras la incertidumbre de lo que se viene para este país.

“#OremosJuntos, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”, mencionó.

Las explosiones y sobrevuelos que sacudieron Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero, fueron el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro, acusado formalmente en 2020 de narcotráfico por Estados Unidos, que ofrecía 50 millones de dólares por su captura.

Los ataques fueron dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, entre otros sitios.

De Caracas a Washington: claves de la captura de Nicolás Maduro y el futuro de Venezuela. “Su caída no implica el fin del chavismo”

Siguieron a una serie de bombardeos estadounidenses contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con un saldo de más de un centenar de muertos.

Estas son las imágenes de la captura de Nicolás Maduro. Así llegó el dictador a Nueva York. Foto: Fotomontaje

Caracas amaneció el sábado desierta y con olor a pólvora en varios sectores. Para evitar saqueos, los comerciantes vendían a través de las rejas.

Agentes policiales encapuchados fuertemente armados recorrían la ciudad, mientras unas 500 personas expresaron apoyo a Maduro frente al palacio de Miraflores.

En diversas capitales del mundo, miles de venezolanos manifestaron júbilo por la caída de Maduro, aunque también expresaron dudas y temor. Ningún estadounidense murió, indicó Trump en un primer momento a la cadena Fox. Más tarde, indicó al New York Post que “muchos” cubanos que lo protegían perdieron la vida.

Países aliados como Rusia, China, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia y México. Moscú y Pekín exigieron la “liberación inmediata” de Maduro.

*Con información de AFP