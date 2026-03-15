Papa León XIV pide que se abran las vías de diálogo ante la “violencia atroz de la guerra” en Oriente Medio

El Papa León XIV hizo un nuevo llamado a la paz y a la apertura de “vías de diálogo” ante la “violencia atroz de la guerra” en Oriente Medio. “Miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares”, lamentó el Pontífice este domingo.

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“En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo", señaló el Papa.

“La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos”, agregó el sumo pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico del Vaticano.

El papa León XIV se pronunció sobre el conflicto de Medio Oriente. Foto: Getty Images

En particular, León XIV insistió en que la situación en el Líbano, país al que acudió el pasado mes de diciembre como parte de su primer viaje internacional, es motivo “de gran preocupación”.

“Espero que existan vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual, en beneficio de todos los libaneses”, afirmó.

También reiteró su “oración y cercanía a todos aquellos que han perdido a seres queridos en los ataques que han azotado escuelas, hospitales y zonas residenciales”.

Esta no es la primera intervención del sumo pontífice en la guerra en Oriente Medio. Días atrás pidió poner fin a la “espiral de violencia”, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió con más bombardeos.

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“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, dijo.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”, declaró el papa León XIV.

*Con información de Europa Press