El papa León XIV renueva su llamado a la paz después de cuatro años de guerra en Ucrania

El papa León XIV renovó su llamado a la paz con motivo del cuarto aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania, que se cumple este 24 de febrero.

“Que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz”, pidió el sumo pontífice.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., desconoce si Rusia “va en serio” a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

“Han pasado ya cuatro años desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Mi corazón sigue la dramática situación que todos tenemos ante nuestros ojos. ¡Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible!”, lamentó el Papa.

Así lo expresó tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde también insistió en que “toda guerra es una herida infligida a la familia humana: deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca generaciones”.

Asimismo, invitó a todos los presentes a “unirse en la oración por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los que sufren a causa de esta guerra y de todos los conflictos en el mundo, para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz”.

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP

El próximo 24 de febrero se cumplirán cuatro años desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, una guerra que ha devastado ciudades, desplazado a millones de personas y causado numerosas víctimas en ambos bandos.

Las fuerzas rusas ocupan cerca de una quinta parte del territorio ucraniano y siguen avanzando lentamente, especialmente en la región oriental del Donbás, pese a las fuertes pérdidas y a los repetidos ataques ucranianos contra sus líneas logísticas.

Estados Unidos presiona a ambas partes para poner fin al conflicto y ha impulsado varias rondas de conversaciones, aunque sin avances hasta ahora.

Donald Trump renueva las esperanzas para la paz entre Rusia y Ucrania: “Tal vez tendremos buenas noticias”

Cuatro años después ni Kiev ni Moscú han publicado cifras precisas sobre las muertes de militares o civiles a causa del conflicto. Las últimas declaraciones al respecto son del 4 de febrero, cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mencionó en una entrevista con France 2,a unos 55.000 soldados ucranianos muertos desde el 24 de febrero de 2022 hasta la fecha.

Zelenski actualizó por última vez las cifras de bajas ucranianas en diciembre de 2024, cuando indicó 43.000 muertes. Sin embargo, la cifra oficial de muertos citada por Zelenski podría ser mucho menor a las pérdidas reales de Ucrania.

Como declaró el propio presidente, “un gran número de personas” sigue desaparecida. Hace seis meses, el Ministerio del Interior ucraniano registró más de 70.000 personas “oficialmente desaparecidas”, entre soldados y civiles.

*Con información de Europa Press y AFP