Mundo

El papa León XIV renueva su llamado a la paz después de cuatro años de guerra en Ucrania

Así lo expresó tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde también insistió en que “toda guerra es una herida infligida a la familia humana”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
22 de febrero de 2026, 8:36 a. m.
El papa León XIV pidió por la paz en Ucrania.
El papa León XIV pidió por la paz en Ucrania. Foto: AP

El papa León XIV renovó su llamado a la paz con motivo del cuarto aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania, que se cumple este 24 de febrero.

Que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se llegue sin demora a un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino a la paz”, pidió el sumo pontífice.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., desconoce si Rusia “va en serio” a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

“Han pasado ya cuatro años desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Mi corazón sigue la dramática situación que todos tenemos ante nuestros ojos. ¡Cuántas víctimas, cuántas vidas y familias destrozadas, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento indecible!”, lamentó el Papa.

Así lo expresó tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde también insistió en que “toda guerra es una herida infligida a la familia humana: deja tras de sí muerte, devastación y un rastro de dolor que marca generaciones”.

Mundo

Fuerzas de seguridad cubanas abandonan Venezuela por presión de Estados Unidos

Mundo

Donald Trump anuncia aumento del arancel global que planea aplicar: subirá del 10 % al 15 %

Mundo

Los nueve nombres que Estados Unidos le pediría a Venezuela para que cooperen con las investigaciones: el hijo de Nicolás Maduro sería ficha clave, según ABC

Mundo

Justicia venezolana ordena las primeras 379 liberaciones tras promulgación de amnistía

Mundo

¿Cuba está a punto de caer? Ex canciller explica las diferencias de la isla con la Venezuela de Maduro

Mundo

La joyita de la Corona: así fue la decadencia del príncipe Andrés. Del “hijo favorito” de Isabel II a detenido por sus vínculos con Epstein

Mundo

Estados Unidos bombardea embarcación en aguas internacionales: se confirma la muerte de tres personas

Mundo

Papa León XIV muestra su preocupación por las inundaciones en Colombia y pide apoyo a la comunidad

Mundo

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

Tecnología

“Una fuerza invisible”: el papa León XIV enciende las alarmas sobre el poder de la inteligencia artificial

Asimismo, invitó a todos los presentes a “unirse en la oración por el martirizado pueblo ucraniano y por todos los que sufren a causa de esta guerra y de todos los conflictos en el mundo, para que brille en nuestros días el tan esperado don de la paz”.

Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Los rescatistas retiran los escombros del tejado de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP

El próximo 24 de febrero se cumplirán cuatro años desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, una guerra que ha devastado ciudades, desplazado a millones de personas y causado numerosas víctimas en ambos bandos.

Las fuerzas rusas ocupan cerca de una quinta parte del territorio ucraniano y siguen avanzando lentamente, especialmente en la región oriental del Donbás, pese a las fuertes pérdidas y a los repetidos ataques ucranianos contra sus líneas logísticas.

Estados Unidos presiona a ambas partes para poner fin al conflicto y ha impulsado varias rondas de conversaciones, aunque sin avances hasta ahora.

Donald Trump renueva las esperanzas para la paz entre Rusia y Ucrania: “Tal vez tendremos buenas noticias”

Cuatro años después ni Kiev ni Moscú han publicado cifras precisas sobre las muertes de militares o civiles a causa del conflicto. Las últimas declaraciones al respecto son del 4 de febrero, cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mencionó en una entrevista con France 2,a unos 55.000 soldados ucranianos muertos desde el 24 de febrero de 2022 hasta la fecha.

Zelenski actualizó por última vez las cifras de bajas ucranianas en diciembre de 2024, cuando indicó 43.000 muertes. Sin embargo, la cifra oficial de muertos citada por Zelenski podría ser mucho menor a las pérdidas reales de Ucrania.

Como declaró el propio presidente, “un gran número de personas” sigue desaparecida. Hace seis meses, el Ministerio del Interior ucraniano registró más de 70.000 personas “oficialmente desaparecidas”, entre soldados y civiles.

*Con información de Europa Press y AFP

Más de Mundo

ñ

Fuerzas de seguridad cubanas abandonan Venezuela por presión de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a liberar información relacionada con FANI y reportes de objetos voladores no identificados.

Donald Trump anuncia aumento del arancel global que planea aplicar: subirá del 10 % al 15 %

El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.

Los nueve nombres que Estados Unidos le pediría a Venezuela para que cooperen con las investigaciones: el hijo de Nicolás Maduro sería ficha clave, según ABC

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional, mientras los familiares de los presos políticos esperan por su excarcelación.

Justicia venezolana ordena las primeras 379 liberaciones tras promulgación de amnistía

Julio Londoño Paredes, excanciller de la República.

¿Cuba está a punto de caer? Ex canciller explica las diferencias de la isla con la Venezuela de Maduro

King Charles

La joyita de la Corona: así fue la decadencia del príncipe Andrés. Del “hijo favorito” de Isabel II a detenido por sus vínculos con Epstein

Estados Unidos sigue atacando embarcaciones cargadas con droga en el Pacífico y el Caribe

Estados Unidos bombardea embarcación en aguas internacionales: se confirma la muerte de tres personas

“Dudo mucho que el presidente Trump llegue hasta una acción similar a la del caso de Maduro”.

Donald Trump impone un arancel global del 10 % tras tensiones con la Corte Suprema de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció cambios esenciales en los trámites consulares

Embajada de EE. UU. anuncia importante subsidio a proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

Noticias Destacadas