Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., desconoce si Rusia “va en serio” a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que a estas alturas todavía no sabe si Rusia está realmente comprometida con las negociaciones de paz con Ucrania y avisó a Moscú que su país seguirá verificando las intenciones rusas sobre una solución a través de la doble vía de la presión y de las negociaciones.

“No sabemos si los rusos van en serio sobre el fin de la guerra”, admitió Rubio durante una breve sesión de preguntas y respuestas al término de su comparecencia en la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad que comenzó el viernes en la ciudad alemana de Múnich.

Rubio comentó que las conversaciones trilaterales con Ucrania y Rusia, que conocerán un nuevo episodio la semana que viene, han logrado ciertos progresos en el sentido en que “se han reducido los problemas que deben abordarse para poner fin a esta guerra”.

Sin embargo, existe una “mala noticia” al respecto: “Quedan las preguntas más difíciles de responder”, en referencia al futuro estatus de los territorios ucranianos conquistados por Rusia durante la guerra, “y todavía queda trabajo por hacer en ese frente”.

Por ahora, Estados Unidos quiere verificar “que términos aceptaría Rusia y si estos términos son aceptables a su vez para Ucrania”, explicó Rubio, en un gesto hacia el Gobierno ucraniano tras meses de dudas sobre la importancia de su papel en las negociaciones.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania. Foto: AP

Rubio insistió en que la presión sobre Rusia no ha cedido. “Estados Unidos ha impuesto sanciones adicionales al petróleo ruso y en nuestras conversaciones con India, hemos obtenido su compromiso de dejar de comprar más petróleo ruso, mientras que Europa ha tomado sus medidas al respecto”, comentó el secretario de Estado.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para contribuir a poner fin a esta guerra”, comentó a los asistentes, “porque no creo que nadie en esta sala se oponga a una solución negociada a esta guerra, siempre que las condiciones sean justas y sostenibles”.

Rubio pidió una Europa fuerte que apoye la cosmovisión de Trump

El secretario de Estado trató de serenar a sus socios europeos afirmando que Washington quiere “vigorizar” la relación transatlántica, para que una Europa fuerte ayude a Estados Unidos en la remodelación del orden mundial promovida por el presidente Donald Trump.

El jefe de la diplomacia adoptó un tono conciliador ante una audiencia de líderes europeos, traumatizados por el reciente afán del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.

“No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana”, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Queremos una alianza revitalizada”, insistió.

En un denso discurso, Rubio arremetió contra “la inmigración masiva”, las políticas climáticas que “empobrecen a nuestros pueblos” y la “locura” de un libre comercio que desindustralizó a Europa y Estados Unidos “en beneficio de rivales y adversarios”.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania. Foto: AP

Igualmente ensalzó la conexión “espiritual y cultural” a ambos lados del Atlántico, fundamentada según expuso en la lengua, el cristianismo y el origen europeo de millones de estadounidenses.

Estados Unidos estará “impulsado por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización”, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

“Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa”, agregó.

El secretario de Estado, que es de origen cubano y rememoró a sus ancestros españoles, arremetió duramente contra la inmigración, dos meses después de que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump esgrimiera ese argumento para decir que Europa se asoma a un “borrado civilizacional”.

La “inmigración masiva” es “una crisis que está transformando y desestabilizando sociedades en todo Occidente”, dijo. Debemos “recuperar el control de nuestras fronteras”, lo cual “no es xenofobia, no es odio, es un ejercicio fundamental de soberanía”.

Críticas a la ONU

Rubio arremetió por otro lado contra la ONU, al tiempo que Washington promueve su Junta de Paz, un organismo apadrinado por Trump, que invitó discrecionalmente a decenas de países y se arroga funciones de resolución de conflictos.

“No podemos ignorar, hoy día, que en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol”, dijo Rubio, quien afeó a la ONU no haber parado los conflictos de Gaza y Ucrania ni el programa nuclear iraní, atacado por Israel y Estados Unidos el pasado junio.

Y sostuvo que la institución dirigida por António Guterres no hizo nada frente a la “amenaza a nuestra seguridad” planteada según él por el “dictador narcoterrorista” venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero bajo acusaciones de narcotráfico.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el centro, llega a la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania. Foto: AP

El discurso de Rubio marcó un giro respecto al pronunciado un año antes, en el mismo foro, por el vicepresidente JD Vance, quien acusó a los líderes europeos de poner en peligro la seguridad del continente por su política migratoria y sus medidas regulatorias contra los discursos extremistas y de odio en las plataformas y redes sociales norteamericanas.

Los miembros europeos de la OTAN, salvo España, acordaron en la cumbre de junio subir a un 5 % de su PIB nacional su gasto militar en Defensa, obedeciendo a la exigencia de Trump de que el Viejo Continente haga más para protegerse.

“Me ha tranquilizado mucho el discurso del secretario de Estado”, es “un buen amigo”, reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras decir que el bloque de los 27 debe “pasar a la velocidad superior” y “asumir sus responsabilidades” en Defensa.

“Europa no ha hecho lo suficiente durante muchos años”, indicó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien prometió contribuir a una arquitectura común de seguridad en el continente.

“Europa es un gigante dormido”, dijo Starmer en su discurso. Tenemos “enormes capacidades de Defensa”, pero con planes industriales fragmentados, duplicidades en ciertas áreas, y carencias en otras. “Todo esto es muy ineficiente”.

*Con información de Europa Press y AFP