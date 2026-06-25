Petro se vale de los terremotos en Venezuela para hacerle pedido a Trump: “Le solicito”

Los dos fuertes sismos que se registraron en Venezuela en la tarde del miércoles, 25 de junio, dejan por el momento 188 muertos y miles de heridos. En medio de la tragedia, el presidente Gustavo Petro anunció su apoyo al vecino país.

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“Colombia siempre ayudará a Venezuela y al revés. Hemos organizado envíos en primer lugar de búsqueda de personas. Hay dificultad en aterrizar. Todo lo que se solicite y tengamos lo tendrán. La mayoría puede provenir del gobierno de los EEUU.”, dijo Petro en X.

Posteriormente, el jefe de Estado aprovechó para hacerle una petición a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Un hombre permanece de pie entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

“Le solicito al presidente Donald Trump, levantar las sanciones y bloqueo, para que la sociedad y el Estado venezolano tengan la más amplia capacidad de actuar. Si se junta el efecto de un enorme desastre natural como el sufrido por Venezuela, con el bloqueo económico a un país, aumentará en muchos el número de muertos", concluyó el mandatario colombiano.

A propósito de la petición de Petro a Trumps, Estados Unidos anunció el jueves que aprobó el envío de 150 millones de dólares en ayuda a Venezuela, anunció este jueves el Departamento de Estado.

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El paquete incluiría 50 millones de dólares en nuevos convenios bilaterales para ayudar a grupos que ya trabajan en Venezuela, así como una contribución de 100 millones de dólares a un fondo humanitario de la ONU para el país.

Estos fondos apoyarán la labor de organizaciones como como World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, indicó el Departamento de Estado.

El Gobierno de Donald Trump también va a enviar a un equipo de respuesta ante desastres naturales y dos unidades de búsqueda y rescate urbano.

“Contamos con una respuesta de todo el gobierno. Será amplia, rápida y eficaz”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Baréin, y señaló ante la prensa que el ejército estadounidense desempeñará un “importante papel logístico” en Venezuela.

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El Comando Sur de Estados Unidos indicó que estaba colaborando en la operación de ayuda y socorro, y que iba a proporcionar transporte aéreo y otros recursos.

Venezuela sufrió el miércoles dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en un lapso de menos de un minuto que causaron al menos 188 muertos y cuantiosos daños materiales.

*Con información de AFP