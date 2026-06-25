Tras el doblete sísmico que azotó a Venezuela, una de las primeras intervenciones vino de la Alcaldía de Bogotá, que desde el día miércoles ha mandado mensajes de apoyo, solicitado ayudas y, ahora, el mandatario Carlos Fernando Galán compartió una medida de alto impacto para ayudar a los damnificados del vecino país.

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Con el fin de colaborar con la búsqueda de personas entre los escombros de las edificaciones caídas tras los movimientos telúricos, Bogotá envió “11 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos”, como confirmó Galán a través de su cuenta de X.

¿Qué es el grupo Usar del Cuerpo de Bomberos de Bogotá?

“Este es un equipo entrenado y reconocido a nivel internacional en la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Estos uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hacen parte de la delegación colombiana, compuesta por 64 personas y coordinada por la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres), que viajará a Venezuela. Con ellos va también Dastan, un perro especializado en búsqueda y localización de personas atrapadas”, comentó el mandatario.

El Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (Usar) desarrolla acciones de respuesta especializada en todas las fases del ciclo de la gestión del riesgo de desastres, que comprenden la preparación, activación, movilización, operaciones en campo y desmovilización.

Este grupo tiene 16 años de experiencia aportando ayuda internacional. Foto: Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Su operación se rige por la metodología internacional establecida por las Naciones Unidas y la red INSARAG, lo que le permite ejecutar labores de localización, rescate, extracción y estabilización inicial de personas atrapadas como consecuencia de colapsos estructurales de gran magnitud.

Asimismo, apoya la coordinación de operaciones de respuesta tanto a nivel nacional como internacional, participa en la instalación de mecanismos de coordinación para la gestión de recursos y realiza evaluaciones iniciales que permiten establecer prioridades de intervención en las zonas afectadas.

Como parte de la atención integral de emergencias, el grupo también participa en acciones de asistencia humanitaria relacionadas con servicios de salud, alojamiento temporal, abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, tal como lo necesita Venezuela en este momento.

Hitos históricos

Haití (2010): participó en las labores de rescate tras el terremoto, logrando salvar con vida a una bebé de 22 días de nacida y a una mujer de 23 años.

participó en las labores de rescate tras el terremoto, logrando salvar con vida a una bebé de 22 días de nacida y a una mujer de 23 años. Medellín (2013): apoyó las operaciones de búsqueda de 11 personas luego del colapso del edificio Space.

apoyó las operaciones de búsqueda de 11 personas luego del colapso del edificio Space. Ecuador (2016): intervino en las labores de rescate posteriores al terremoto y logró la extracción con vida de un hombre de 65 años.

intervino en las labores de rescate posteriores al terremoto y logró la extracción con vida de un hombre de 65 años. Cartagena (2017): participó en el rescate de dos personas tras el colapso del edificio Blas de Lezo II.

participó en el rescate de dos personas tras el colapso del edificio Blas de Lezo II. México (2017): brindó apoyo internacional en las operaciones de búsqueda y recuperación luego del terremoto.

brindó apoyo internacional en las operaciones de búsqueda y recuperación luego del terremoto. INSARAG (2018): obtuvo la Clasificación Externa INSARAG-IEC como Equipo Usar de Nivel Mediano (USAR-COL1).

obtuvo la Clasificación Externa INSARAG-IEC como Equipo Usar de Nivel Mediano (USAR-COL1). Acreditación Nacional (2018): recibió por parte de la UNGRD la acreditación como Equipo Pesado COL-12.

Con esto, Bogotá se compromete de lleno con Venezuela en un momento tan complicado para los habitantes del vecino país. En este sentido, Galán concluyó su mensaje con un contundente y fraterno mensaje: “El pueblo venezolano puede contar con Bogotá”.