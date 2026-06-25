Bogotá será sede del lanzamiento de la Fundación Mujeres en la Gestión Pública

Bogotá acogerá este viernes 26 de junio el lanzamiento oficial de Mujeres en la Gestión Pública (MUGEP), una fundación creada para visibilizar, fortalecer e impulsar el liderazgo de las mujeres en las instituciones públicas del país. El evento se realizará a partir de las 11:00 a. m. en la sede de Uniandinos, ubicada en la calle 92 #16-11, y contará con la participación de cerca de 45 mujeres directivas del sector público colombiano.

La organización surge inspirada en la experiencia de la Asociación española Mujeres en el Sector Público, que opera desde 2018, y orienta su trabajo en tres líneas estratégicas: la visibilización del talento femenino, la construcción de redes de apoyo y mentoría, y la incidencia en decisiones y políticas públicas con enfoque de género.

Según la fundación, su creación responde a una realidad en la que, aunque las mujeres representan el 52 % de los servidores públicos en Colombia, su participación en cargos directivos y de toma de decisiones continúa siendo menor en distintos sectores.

“Las mujeres llevan décadas transformando instituciones, mejorando servicios públicos y liderando innovaciones que impactan la vida de millones de colombianos. Sin embargo, muchas de esas historias siguen siendo invisibles. MUGEP nace para reconocerlas, conectarlas y demostrar que el liderazgo femenino no es una excepción: es una realidad que merece más visibilidad y más espacios de decisión”, afirmó Patricia Rincón, cofundadora de MUGEP y excontralora en economía y finanzas públicas.

Por su parte, Diana Celis Mora, cofundadora de la entidad y actual Alta Consejería TIC de Bogotá, señaló que “queremos que las mujeres encuentren en esta red un espacio para aprender, compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Cuando una mujer avanza en el sector público, innova y mejora sus habilidades digitales, contribuye también a abrir camino para muchas otras”.

La agenda incluirá intervenciones de Cecilia López Montaño, exsenadora y exministra; Julia Alicia Olmo, cónsul general de España en Colombia; y Elizabeth Rodríguez Taylor, exdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Durante la jornada también se presentarán los programas de la fundación para 2026 y se abrirá oficialmente la convocatoria de los I Premios MUGEP 2026, que reconocerán proyectos y liderazgos femeninos en el sector público. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto y la ceremonia de premiación se realizará el 12 de noviembre.