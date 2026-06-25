¿Cómo limpiar un casco de moto? Así son los pasos para eliminar manchas de sudor y malos olores

Para cualquier motociclista que roda por las calles y vías del país, uno de los elementos más importantes y que todos deben tener es el casco de seguridad, ya que este es el que protege al piloto ante cualquier inconveniente y ofrece más tranquilidad al conducir.

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No obstante, al ser utilizado constantemente, las personas pueden comenzar a notar manchas de sudor y malos olores, al igual que polvo, grasa y contaminación.

Es ante ello que varias marcas del sector automotor que se encargan de diseñar y producir motocicletas han compartido pasos que cada piloto puede hacer para lavar sus cascos y mantenerlos en un buen estado.

La limpieza regular del casco de moto no solo mejora la higiene, también ayuda a conservar sus materiales y prolongar su vida útil, según fabricantes del sector. Foto: Getty Images

Productos recomendados para lavar el casco de moto

De acuerdo con Auteco, hay determinados productos de limpieza que son seguros para utilizar en el lavado de una motocicleta, ya que existen aquellos que pueden dañar la carcasa, el visor o el acolchado interno de este elemento.

El concesionario de motos recomienda utilizar estos productos:

Agua tibia y jabón neutro , la cual es una combinación segura para poder limpiar el casco tanto en sus aspectos internos como externos.

, la cual es una combinación segura para poder limpiar el casco tanto en sus aspectos internos como externos. Paños de microfibra , los cuales son ideales para no rayar la visera ni la carcasa del casco.

, los cuales son ideales para no rayar la visera ni la carcasa del casco. Un cepillo suave , que termina siendo útil para limpiar el interior del casco sin dañar el acolchado.

, que termina siendo útil para limpiar el interior del casco sin dañar el acolchado. Sprays desinfectantes suaves, los que permiten eliminar las bacterias y malos olores del casco tras su uso constante.

Auteco recomienda evitar productos que puedan afectar el casco de la moto, tales como alcohol o solventes fuertes, ya que pueden terminar dañando la pintura del carro.

También se aconseja prevenir el uso de limpiadoras abrasivas o estropajos, al igual que aerosoles que tengan fragancias demasiado fuertes.

Cómo desmontar el casco de una moto para realizar una limpieza profunda

El concesionario de motos indica que, previamente a lavar un casco, se desmonten las partes de este para tener una limpieza mucho más efectiva.

Para realizar esto, los pilotos tienen que seguir unos pasos:

Retirar la visera acorde a las instrucciones del fabricante del casco. Sacar el forro interno y las almohadillas de las mejillas. Separar las correas en caso de que sean removibles. Colocar todas las piezas en un sitio limpio antes de comenzar la limpieza.

Tras llevar a cabo estas acciones, la persona podrá limpiar de manera más eficaz el casco de la moto.

No obstante, las partes externas e internas son lavadas de distintas formas.

Para poder limpiar el interior del casco, Auteco recomienda:

Lavar el forro interno del casco por medio de agua tibia y jabón neutro. Usar un cepillo suave para poder sacar la suciedad y residuos que tenga el casco. Enjuagar el elemento con abundante agua y exprimir suavemente. Dejar el casco secando al aire, sin recibir en ningún momento el sol de forma directa.

En caso de lavar el exterior del casco, el concesionario de motos aconseja estos pasos:

Limpiar la carcasa externa de la moto por medio de un paño húmedo y un jabón neutro En el caso de la visera, hacer uso de un paño de microfibra y agua tibia. No utilizar productos abrasivos que puedan rayar la visera del casco Secar con un paño limpio y dejar el casco al aire.

La frecuencia de lavado de motos varía según el tipo de uso que tenga el piloto con esta, al igual que el clima donde se encuentra.

Si es utilizado diariamente o se encuentran en zonas cálidas, lo ideal es lavar la parte interna cada 1 a 2 semanas y la externa cada 2 a 3 semanas.

Por otro lado, si el uso es ocasional o se encuentra en zonas templadas, se aconseja lavar el interior del casco cada mes y el exterior cada mes y medio.