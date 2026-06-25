Gobierno Nacional anuncia una inversión de $363.254 millones para los corredores Quibdó – Medellín y Quibdó – Pereira

El Gobierno anunció que invertirá 363.254 millones a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) para mejorar la conectividad de Chocó en el marco del CONPES 4161. Las intervenciones contemplan 18 sitios críticos de los corredores Quibdó - Medellín y Quibdó - Pereira.

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En el caso de Quibdó-Medellín, la inversión será de $253.956 millones, que tienen el objetivo de mejorar un sitio crítico identificado en la vía, que conecta a Chocó y Antioquia por una carretera de 182 kilómetros. Este proyecto está presupuestado para realizarse entre 2026 y 2029.

En la vía Quibdó – Pereira habrá una financiación de $109.298 millones destinados a la intervención de 17 puntos a lo largo de los 210 kilómetros del corredor entre ambas capitales departamentales.

“Esta intervención permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad en sectores afectados históricamente por fenómenos geológicos, inestabilidad de taludes y pérdidas de banca que generan afectaciones recurrentes a la movilidad”, señaló Invías por medio de un comunicado.

La financiación es para intervenir 18 puntos. Foto: Invías

Los beneficios de las obras

Ambos proyectos están en etapa de evaluación y observaciones luego de que se publicaran los pliegos definitivos. Ahora, la adjudicación buscará inversiones que “garanticen corredores más seguros, resilientes y eficientes para los usuarios”.

El Gobierno espera que las intervenciones mejoren la calidad de vida de los habitantes de Chocó, Antioquia y Risaralda. Los corredores son utilizados para movilizarse a centros urbanos, educativos y acceder a servicios de salud.

La obra se centró en los 18 sitios críticos mencionados para disminuir el riesgo de cierres viales, especialmente en temporada de lluvias. Los puntos donde se harán las actividades son claves para reducir los tiempos de desplazamiento.

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“Las obras fortalecerán el transporte de carga y la movilización de productos agrícolas, pesqueros, pecuarios y mercancías provenientes de los municipios del Chocó, facilitando su conexión con los mercados de Antioquia, Risaralda y el resto del país”, agregó Invías.

Otros sectores estratégicos que se verán beneficiados, según el Gobierno, son el turismo, el comercio y la prestación de servicios. Esto se debe a que facilita la movilidad de visitantes, empresarios y trabajadores entre las regiones.