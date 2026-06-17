Gobierno anuncia paso clave para poner en marcha el Túnel del Toyo: arrancó instalación de sistemas para su operación

El Gobierno Nacional anunció este 17 de junio un avance determinante en el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, más conocido como el Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país.

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A través del Instituto Nacional de Vías (Invías), se confirmó el inicio de la fase de ingeniería para la instalación de los equipos electromecánicos que permitirán la futura operación de esta megaobra.

La noticia fue dada a conocer durante una visita técnica encabezada por el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, quien aseguró que la entidad comenzará las obras civiles necesarias para instalar los sistemas que garantizarán el funcionamiento del túnel.

“Comienza una de las etapas más importantes para la entrada en operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. La decisión de iniciar la instalación de los equipos electromecánicos demuestra el compromiso del Gobierno Nacional con Antioquia y con una obra que transformará la movilidad, la competitividad y las oportunidades de desarrollo”, afirmó el funcionario.

Según explicó el Invías, esta fase contempla actividades de inventario, adecuación de infraestructura, canalizaciones y obras requeridas para el montaje de sistemas de ventilación, iluminación, comunicaciones, monitoreo, atención de emergencias, control de tráfico, señalización variable y protección contra incendios.

El anuncio se produce pese a que la Gobernación de Antioquia aún tiene pendientes algunas intervenciones relacionadas con la impermeabilización y las galerías de evacuación, aspectos que, según el Gobierno, deberán avanzar para que la instalación continúe de manera progresiva.

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“Con el inicio de la instalación de los equipos electromecánicos, pasamos de la construcción de la infraestructura a la preparación para la operación. Este es el componente que permitirá que el túnel funcione de manera segura, eficiente y permanente para los usuarios”, agregó Jiménez.

Con una longitud cercana a los 9,7 kilómetros, el Túnel del Toyo será el túnel carretero más largo de América y es considerado una pieza estratégica para fortalecer la conexión entre el centro del país, Antioquia, la región de Urabá y los puertos del Caribe colombiano. Su puesta en funcionamiento busca impulsar la competitividad, la logística y el desarrollo económico de buena parte del territorio nacional.