Gobierno aceptó la salida de Patricia Duque del Ministerio del Deporte; este fue su mensaje de despedida

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, confirmó este sábado su salida de la cartera, luego de que el Gobierno Nacional aceptara su renuncia de manera anticipada. Aunque la funcionaria había presentado su dimisión para hacerse efectiva el 7 de agosto, informó que desde este 4 de julio concluyó oficialmente su responsabilidad al frente del ministerio.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Duque aseguró que deja el cargo “con un profundo sentido de compromiso y vocación de servicio” y afirmó que se retira con la tranquilidad de haber trabajado “incansablemente por el deporte, la recreación y la actividad física en Colombia”.

Durante su mensaje hizo un balance de los cerca de 16 meses que estuvo al frente de la cartera y destacó que en 2025 el Ministerio alcanzó una ejecución presupuestal del 98,5 %, mientras que en lo corrido de 2026 esta asciende al 81 %.

La ahora exministra también resaltó algunos de los proyectos impulsados durante su administración, entre ellos la entrega de 128 escenarios recreodeportivos y 113 canchas y parques, la participación de más de 600.000 estudiantes en los Juegos Intercolegiados y el fortalecimiento del programa Escuelas de Talento, que benefició a 6.656 niños, niñas y adolescentes con proyección hacia el alto rendimiento.

En su carta también destacó la puesta en marcha del Sistema Único de Información del Deporte (SUID), la reglamentación del Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte, los avances en el Laboratorio de Control al Dopaje y la garantía de recursos para los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba-Sucre 2027.

Uno de los apartes más llamativos del comunicado fue cuando se refirió a la decisión del presidente Gustavo Petro de anticipar su salida del cargo.

“Lastimosamente, y ante la decisión anticipada del Presidente Gustavo Petro, informo que queda listo el documento de gestión ministerial para el empalme con el gobierno entrante y dispuesta a atender los requerimientos de información para tal fin”.

Finalmente, Patricia Duque agradeció al Comité Olímpico Colombiano, al Comité Paralímpico, a las federaciones deportivas, dirigentes, servidores públicos y colaboradores del Ministerio del Deporte por el trabajo realizado durante su gestión.

Su despedida cerró con un mensaje de optimismo sobre el futuro del sector:

“Las puertas quedan abiertas para seguir sumando esfuerzos, desde cualquier escenario, por el futuro del deporte colombiano”.

Tras la aceptación de su renuncia, el Gobierno designó como ministro encargado a Óscar Albeiro Figueroa, mientras avanza el proceso de empalme hacia el cambio de administración.