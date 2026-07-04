Presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció una alianza estratégica con el mandatario de Guyana, Mohamed Irfaan Ali

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo este sábado una conversación telefónica con el mandatario de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, donde abordaron temas para una alianzas estratégica bilateral.

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De acuerdo con la información suministrada, se trabajará sobre tres frentes prioritarios, los cuales comprenden la seguridad regional, la cooperación energética y el desarrollo del sector del gas.

Desde el movimiento Defensores de la Patria aseguraron que la conversación con el presidente de Guyana es un paso para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la construcción de alianzas internacionales orientadas a impulsar la inversión, la cooperación técnica y la lucha contra el crimen.

“El encuentro refleja la visión del presidente electo de construir relaciones internacionales que generen beneficios concretos para los colombianos y fortalezcan la posición del país en la región”, señalaron en un comunicado a la opinión pública.

Resaltaron que la conversación en materia energía y de gas abre oportunidades para Colombia, teniendo en cuenta el potencial de Guyana en el sector de hidrocarburos en los últimos años, donde ha venido consolidándose como un actor relevante en Suramérica.

Más teniendo en cuenta que De La Espriella ha expresado su compromiso de reactivar la exploración y la producción energética del país, por lo que Guyana aportaría conocimiento, inversión y cooperación técnica de alto valor.

Frente al tema de seguridad, el presidente electo y Mohamed Irfaan Ali coincidieron en la relevancia de fortalecer la coordinación regional para enfrentar las amenazas del crimen transnacional y del narcotráfico.

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Este nuevo acercamiento con Guyana se suma a otras alianzas internacionales que ha venido construyendo el mandatario electo antes de su posesión el próximo 7 de agosto, cuando asuma en propiedad la administración del país.

La posesión del presidente electo se realizará en una guarnición militar el próximo 7 de agosto, tal como lo ha expresado De La Espriella desde que se encontraba en la campaña por la Presidencia de la República.

Así lo confirmó en días pasados el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en El Debate de SEMANA, asegurando que es una demostración de la importancia que tiene para el gobierno estos actores del país.

“A mí me parece que es un mensaje contundente y poderoso”, aseguró Restrepo, al recordar que estos actores, “desafortunadamente, en estos cuatro años han sido maltratados por parte del Gobierno de turno”.