Gobierno de La Espriella revoca polémica resolución ‘exprés’ sobre Santurbán, expedida horas antes de que terminara el mandato de Petro

Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tomó una importante decisión sobre la protección ambiental de Santurbán. El Ministerio de Ambiente revocó una resolución expedida durante las últimas horas del Gobierno de Gustavo Petro y anunció que abrirá un nuevo proceso técnico y jurídico.

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Se trata de la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual la anterior administración había declarado como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada por fuera de los límites del páramo de Santurbán.

Uno de los puntos que resalta el actual Gobierno es precisamente el momento en el que se tomó aquella determinación: la resolución fue expedida a menos de 24 horas de que terminara la administración Petro.

Gobierno asegura que hubo irregularidades

El Ministerio de Ambiente, encabezado por Fabio Arjona, explicó que la revocatoria busca corregir irregularidades detectadas durante el procedimiento y cumplir una decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.

Según la cartera, un fallo de tutela ordenó reiniciar el proceso para garantizar su “validez, transparencia y participación ciudadana”. La decisión judicial también habría dejado sin efectos la consulta pública realizada dentro del trámite, después de identificar una posible vulneración de tres derechos fundamentales de habitantes de California, Santander.

El Gobierno señaló, además, que cuando se expidió la resolución del 6 de agosto existía una tutela admitida y estaba pendiente una recusación contra quien ejercía como ministra encargada. De acuerdo con el Ministerio, esa circunstancia suspendía legalmente la actuación administrativa.

Con la revocatoria, quedan sin vigencia los efectos de la Resolución 0994 sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja y el trámite deberá regresar al punto en el que pueda garantizarse la participación de las comunidades, el debido proceso y la transparencia.

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¿Qué pasará ahora con Santurbán?

El Ministerio aclaró que la decisión no significa abandonar la protección ambiental de la zona ni constituye un pronunciamiento en contra de los argumentos científicos y ambientales que llevaron inicialmente a buscar la protección de la microcuenca.

La cartera adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas que deberán aplicarse en el área. Según explicó, las nuevas decisiones deberán contar con soporte científico y seguridad jurídica.

Santurbán tiene una importancia estratégica para el abastecimiento de agua. De acuerdo con el Ministerio, es fuente hídrica para más de 2,5 millones de personas de Santander y Norte de Santander y constituye uno de los territorios fundamentales para la protección de la biodiversidad.

“Con la revocatoria de la Resolución 0994, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella abre una nueva etapa para Santurbán: una protección ambiental sustentada en la ciencia y el derecho, construida con las comunidades”, aseguró la cartera.

El Gobierno insiste en que la revocatoria no cierra la discusión sobre la protección de La Baja. Por el contrario, abre un nuevo procedimiento en el que deberán volver a evaluarse las condiciones ambientales y jurídicas antes de adoptar una decisión definitiva sobre el futuro de la microcuenca.