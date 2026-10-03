¿Conoce las plantas carnívoras? El plan imperdible en Bogotá que lo sorprenderá

Las plantas carnívoras serán las protagonistas de un plan diferente en Bogotá durante este fin de semana. El Jardín Botánico José Celestino Mutis realizará la VII Exposición de Plantas Carnívoras “¡Déjate atrapar!”, un espacio en el que los visitantes podrán conocer de cerca distintas especies y descubrir las particulares formas que han desarrollado para capturar a sus presas.

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La exposición se llevará a cabo entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre de 2026 y reunirá más de 1.000 ejemplares de diferentes especies y géneros, entre ellos Dionaea, Nepenthes, Sarracenia y Drosera.

Entre las especies que estarán presentes se encuentran las Stylidium, conocidas como plantas gatillo; Genlisea, también llamadas plantas sacacorchos; Brocchinia; Catopsis; Aldrovanda, conocida como rueda hidráulica, y Triantha occidentalis, denominada falso asfódelo.

Uno de los objetivos de la exposición será mostrar que estas plantas no cuentan con una única forma de conseguir alimento, algunas utilizan trampas de caída, otras recurren a superficies adhesivas, mecanismos de succión o estructuras que se cierran para atrapar pequeños organismos. De esta manera, los asistentes podrán conocer las diferentes adaptaciones que han desarrollado estas especies.

Venus flytrap Foto: Getty Images

La exposición estará distribuida en diferentes zonas del Jardín Botánico, cada una con una propuesta particular. En el Domo Educativo, los visitantes podrán conocer los principales mecanismos utilizados por estas especies para capturar organismos.

El Aula Ambiental estará enfocada en las plantas que utilizan mecanismos adhesivos, mientras que el Biodiversario permitirá conocer las relaciones que mantienen las especies carnívoras con otros organismos y la importancia de la captura de presas para su supervivencia.

Por su parte, el Domo Herbal tendrá una exposición fotográfica sobre las plantas carnívoras del Jardín Botánico y una muestra del trabajo científico que se desarrolla alrededor de su investigación, propagación y conservación, incluyendo procesos de cultivo in vitro.

Drosera rotundifolia. Foto: Getty Images

La exposición no estará limitada a la muestra de ejemplares, durante los cuatro días se desarrollarán 39 actividades de carácter cultural y académico, entre recorridos, conferencias, talleres y experiencias dirigidas a diferentes públicos.

La programación incluye espacios sobre propagación, cultivo y cuidado de estas plantas, conservación, plagas, sustratos y estrategias de supervivencia. También habrá actividades para niñas, niños y familias, además de propuestas relacionadas con la fotografía, ilustración, acuarela y escultura.

Durante el jueves 1 de octubre, por ejemplo, se realizaron recorridos temáticos, una charla de introducción a las plantas carnívoras y una actividad para que las familias pudieran construir una representación de estas especies. También estarán disponibles exposiciones de fotografía, propagación in vitro y esculturas monumentales.

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Para el sábado y domingo se programaron nuevas charlas y recorridos, además de actividades artísticas, conciertos, teatro y espacios pedagógicos. Entre los temas que se abordarán están el cultivo y cuidado de las plantas carnívoras, su conservación, propagación y las estrategias que utilizan para sobrevivir.

El sábado 3 de octubre también se desarrollarán actividades dirigidas especialmente a niños y familias, mientras que el domingo habrá charlas dedicadas a especies como la Dionaea muscipula, conocida como venus atrapamoscas, y la Darlingtonia californica, llamada planta cobra.