Si se queda en Bogotá durante la semana de receso escolar y busca un plan diferente para hacer en familia, hay una opción que puede llamar la atención de grandes y pequeños: una pista de hielo gratuita que funcionará durante tres días en la capital.

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El plan tendrá lugar durante el puente festivo

La pista de hielo será uno de los atractivos de +Talante Plan FDS, evento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Se realizará del 9 al 11 de octubre de 2026 en el Centro de Eventos Mundo Aventura.

La actividad coincide con el receso escolar de octubre y el puente festivo, por lo que se convierte en una alternativa para las familias que permanecerán en la ciudad durante esos días.

El ingreso general al evento será gratuito, pero será necesario realizar una inscripción previa mediante el formulario dispuesto por la organización.

Para acceder gratuitamente a la pista de hielo será necesario realizar una compra en la muestra comercial.

Es decir, no se cobrará una entrada independiente para patinar, pero el acceso a esta actividad estará relacionado con las compras realizadas a los emprendimientos participantes.

La organización no ha informado en las fuentes consultadas un monto mínimo de compra ni un tiempo específico de permanencia en la pista, por lo que esos detalles deberán confirmarse directamente durante el evento.

Mapa +Talante 2026 Foto: Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Más de 150 emprendimientos estarán presentes

La pista será apenas uno de los atractivos de la jornada. La feria reunirá a más de 150 empresarios y emprendedores, quienes tendrán productos relacionados con diferentes temporadas del año.

Entre la oferta anunciada habrá juguetes, disfraces y accesorios para Halloween, moda y calzado infantil y juvenil, artículos deportivos, productos para mascotas y opciones relacionadas con Navidad.

La idea es que los visitantes puedan recorrer los diferentes emprendimientos y, al mismo tiempo, encontrar productos para las compras de las próximas temporadas.

El plan no estará limitado a la zona comercial. La programación incluye una zona gastronómica y actividades de entretenimiento para quienes quieran pasar varias horas en el lugar.

En la Gran Carpa habrá presentaciones de artistas de Yo Me Llamo, una orquesta y una viejoteca. También se anunciaron espacios denominados Historias que inspiran y Café a café.

El domingo 11 de octubre, además, está prevista una celebración religiosa a las 12:00 del mediodía en la tarima principal.

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Fecha, horario y lugar

Para quienes quieran organizar el paseo, estos son los datos principales:

Fecha: del 9 al 11 de octubre de 2026.

Lugar: Centro de Eventos Mundo Aventura, carrera 71D # 1-14 Sur, Bogotá.

Horario: de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Entrada al evento: gratuita, con inscripción previa.

Pista de hielo: gratuita para quienes realicen compras en la muestra comercial.

Además, el evento está habilitado para familias, grupos de amigos y visitantes que quieran asistir con sus mascotas.

La pista de hielo puede convertirse en uno de los principales atractivos para las familias que buscan una actividad distinta durante las vacaciones escolares.

La ventaja para los visitantes es que el plan reúne en un mismo espacio entretenimiento, gastronomía, música y una muestra comercial, por lo que no se limita únicamente a la experiencia sobre hielo.