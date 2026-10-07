¿Va de viaje en moto durante el receso escolar? Esto debe revisar antes de arrancar

La semana del receso escolar es el momento perfecto para muchos motociclistas del país para recorrer las carreteras en su vehículo de dos ruedas. No obstante, hay un detalle que muchas veces se pasa por alto y que puede marcar la diferencia entre un viaje inolvidable o un problema.

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La mayoría de las fallas que ocurren durante un viaje no suelen aparecer de un momento a otro, ya que suelen dar pequeñas señales días o semanas antes de salir.

Es importante hacer un checklist previo a salir de viaje durante la semana de receso escolar. Una revisión antes de emprender hacia las carreteras del país puede ser útil para evitar inconvenientes graves.

¿Qué aspectos hay que revisar?

De acuerdo con Auteco, uno de los puntos que vale la pena ver antes de salir de viaje por las carreteras del país es el nivel y estado del aceite, al ser uno de los elementos más importantes del motor, encargándose de lubricar las piezas internas para evitar desgaste y exceso de temperatura.

Antes de salir, se recomienda verificar que el nivel esté entre el mínimo y el máximo, que el aceite no presente un color oscuro y que no haya pasado el kilometraje recomendado para el cambio.

Revisar el estado de las llantas también es clave, al ser el único punto de contacto entre la motocicleta y el suelo. Si un neumático presenta desgaste, provocaría una disminución en el agarre, sobre todo en ocasiones de lluvia.

Los motociclistas deben verificar diferentes componentes de sus vehículos antes de iniciar un viaje durante el receso escolar. Foto: Getty Images

Los frenos deben responder a la perfección, sin importar que el motociclista vaya a recorrer 100 o 800 kilómetros. Para saber si se encuentra en óptimas condiciones, lo ideal es verificar el desgaste de las pastillas, el nivel del líquido de frenos, el funcionamiento del freno delantero y trasero y que no haya la presencia de ruidos extraños.

La batería es otro punto importante antes de hacer un viaje en carretera, ya que si se encuentra en mal estado, impedirá que la moto se encienda. Para saber su estado, es viable observar que las luces no pierdan intensidad o que no exista corrosión en los bornes.

Si bien se deben revisar aspectos del vehículo, también hay que tener a la mano una serie de documentos, entre ellos la licencia de conducción, el SOAT vigente, la revisión técnico-mecánica y la tarjeta de propiedad.

Las autoridades de tránsito pueden imponer sanciones económicas a los conductores que no lleven consigo estos papeles.