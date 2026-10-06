El hurto de carros y motocicletas continúa siendo uno de los delitos que golpea el patrimonio de los ciudadanos en Bogotá. Aunque las cifras muestran una reducción durante 2026, una modalidad sigue concentrando buena parte de las denuncias.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año, el hurto de vehículos ha disminuido un 9 %, mientras que el de motocicletas registra una caída del 6 %. Según las autoridades distritales, estos indicadores se encuentran en sus niveles más bajos desde 2016.

Sin embargo, hay un dato que mantiene encendidas las alertas: siete de cada diez vehículos hurtados en Bogotá son robados mediante la modalidad de halado.

Esta práctica se presenta principalmente cuando el automotor queda estacionado en vía pública y los delincuentes aprovechan la ausencia de su propietario para llevárselo.

¿A qué horas se roban más carros y motos en Bogotá?

Los registros permitieron establecer que la noche concentra buena parte de los casos, aunque existen diferencias importantes entre carros y motocicletas.

Para los vehículos, la franja de mayor afectación se extiende desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. En el caso de las motocicletas, la mayor concentración de hurtos ocurre entre las 6:00 p. m. y las 12:00 de la noche.

Pero el horario no es el único factor que aparece en el mapa del delito. Las autoridades también identificaron las zonas de la ciudad donde este fenómeno tiene una mayor incidencia.

Las localidades con mayor incidencia

Suba, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy y Puente Aranda aparecen entre las localidades de Bogotá con mayor afectación.

“Suba, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy y Puente Aranda están entre las localidades con mayor incidencia, y el halado es la modalidad que más se presenta”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

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Las autoridades recomiendan evitar dejar carros y motocicletas en vía pública y utilizar varias medidas de protección de manera simultánea, entre ellas GPS, bloqueo remoto, cortacorrientes y trabas físicas.

En caso de ser víctima de hurto, el llamado es a comunicarse inmediatamente con la Línea 123 y denunciar ante la Fiscalía. También recomiendan no negociar ni entregar dinero a personas que contacten a las víctimas prometiendo recuperar el automotor.