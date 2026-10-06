Campesina de 72 años murió tras ser abusada en Nariño; su familia clama justicia: “No murió, la mataron”

La muerte de Blanca Pardo, una campesina de 72 años, tiene a una familia de Nariño reclamando justicia. La mujer fue encontrada gravemente herida y sin ropa en un terreno de su propiedad, después de haber sido víctima de abuso y múltiples agresiones.

Cero y van tres: vuelven a aplazar indagatoria contra Gloria Arizabaleta por caso Petro

Su hija, Jenny Pardo, contó lo ocurrido en el pódcast Vamos pa’ eso, del abogado penalista Juan José Castro, y reveló que, más de un mes después, la familia continúa sin saber quién atacó a su madre.

“Mi mamá no murió. Mi mamá la mataron”, aseguró.

Blanca vivía en zona rural de San Bernardo, Nariño, y era madre de seis hijos. Jenny la recordó como una mujer dedicada al campo, trabajadora y muy activa, pese a que meses antes había sufrido dos accidentes que le dejaron una muñeca fracturada.

De hecho, su hija había viajado desde Bogotá a comienzos de agosto para visitarla. Semanas después ocurrió su última conversación: Blanca la llamó en la noche para contarle que estaba reuniendo huevos criollos que quería enviarles a varios de sus hijos.

“Le dije: ‘Bueno, mami, deme la bendición’. Dijo: ‘Dios la bendiga’”, recordó Jenny.

Jenny Pardo, hija de la víctima. Foto: Screenshot Vamos Pa' Eso YouTube

La encontraron con vida, pero gravemente herida

Tras perder contacto con Blanca, sus familiares comenzaron a buscarla. Un vecino aseguró haberla visto durante la mañana cuando se dirigía hacia su terreno con una ruana y un machete.

Una de sus hijas finalmente la encontró allí, sin ropa, con múltiples lesiones y desorientada, aunque todavía tenía signos vitales. Fue trasladada inicialmente al puesto de salud de San Bernardo y luego remitida a Pasto, debido a la gravedad de su condición.

De acuerdo con el testimonio de Jenny, después de ser examinada, la familia fue informada de que Blanca había sido víctima de abuso. La mujer no logró explicar con claridad qué sucedió ni identificar a su atacante.

“¿Quién fue el que le hizo eso a la mamá? Y esa pregunta se centraba en la cabeza de nosotros y no hay respuesta”, expresó su hija.

Su estado empeoró rápidamente. Mientras permanecía junto a ella en el hospital, Jenny le hizo una promesa: “Vamos a encontrar a las personas que le hicieron esto. Vamos a levantar la mano cada vez que sea necesario”.

Blanca falleció a las 8:30 de la noche de ese domingo, después de que el personal médico intentara reanimarla durante cerca de 20 minutos, según relató su hija.

“No dormimos pensando quién fue”

Más de un mes después, la familia asegura que continúa esperando respuestas sobre el responsable del crimen.

“Ha pasado un mes y créeme que no dormimos pensando quién fue el que le arrebató la vida a mi mamá de esa manera”, afirmó Jenny.

Durante el pódcast, Juan José Castro también hizo un llamado para que el caso sea esclarecido. El abogado señaló que los hechos ocurrieron en un lugar aislado, sin cámaras ni testigos conocidos, pero sostuvo que esas circunstancias no significan que el crimen no pueda resolverse.

La historia tras la detención de un joven por consumo de sustancias en un parque de Medellín

Nariño, bajo alerta por feminicidios

El caso se conoce en medio de las alertas por la violencia contra las mujeres en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2026 se han reportado 278 noticias criminales por feminicidio en el país, con una tasa nacional de 1,02 casos por cada 100.000 mujeres.

La situación de Nariño resulta especialmente preocupante. Con corte al 31 de julio, el departamento registraba una tasa de 1,94 feminicidios por cada 100.000 mujeres, casi el doble del promedio nacional, y ocupaba el cuarto lugar entre los territorios con las tasas más altas, después de Putumayo, Guaviare y Quindío.

Las cifras de otras formas de violencia también mantienen encendidas las alertas. Solo en Bogotá, hasta mayo de 2026, se habían registrado 9.150 denuncias de violencia intrafamiliar contra mujeres y 895 alertas o valoraciones por alto riesgo de feminicidio, de acuerdo con cifras divulgadas por el Concejo de Bogotá.

En medio de este panorama, los seis hijos de Blanca continúan esperando que las investigaciones permitan establecer quién estuvo detrás del crimen. Para Jenny, el reclamo de la familia se resume en una frase: “Mi mamá no murió. Mi mamá la mataron”.