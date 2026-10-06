La historia tras la detención de un joven por consumo de sustancias en un parque de Medellín

El viernes 2 de octubre, Manuel Villa Mejía, el alcalde (e) de Medellín y secretario de Seguridad, salió a las calles del occidente de la ciudad para hacer algunos recorridos.

Dos días antes, Federico Gutiérrez, quien salió a un periodo de vacaciones, le dejó una vez más en encargo la ciudad. No era la primera ocasión en que se veía ante un reto de tal magnitud.

La primera fue en marzo de 2016, cuando, también en la Alcaldía de Fico, a sus 25 años, fue nombrado en encargo como el alcalde más joven en la historia de Medellín.

Manuel Villa Mejía, secretario de seguridad de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín / cortesía

Pues bien, el viernes, investido como tal, se fue hacia el sector de La Mota, en la comuna 16 - Belén. Estaba rodeado de un fuerte esquema de seguridad y de su equipo de comunicaciones.

Cuando estaba en inmediaciones de un parque público, él y alguien de su equipo de seguridad observaron a un joven que estaba consumiendo sustancias psicoactivas en un espacio en el que, según dijo en un video que divulgó en sus redes sociales el lunes 5 de octubre, había menores.

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“¿Delante de los niños y vas a consumir droga? Andá pa’ tu casa y te la metés allá donde querás, ¿pero delante de los niños, en un parque?”, le dijo Villa Mejía.

“Cuadrante, pa’ que aprenda a respetar la autoridad y sabe qué, a respetar a la gente, que está mamada de ustedes”, añadió el funcionario.

Solamente en Instagram, esa publicación de Villa Mejía suma más de 3,3 millones de reproducciones, 79.000 me gusta y 8.970 comentarios. El video fue acompañado con el mensaje: “Los parques son para disfrutar, para que los niños jueguen tranquilos, las familias compartan, la gente haga deporte, no para que sean espacios de consumo. No es capricho, es una norma básica de convivencia”.

Sobre el detenido, desde la Secretaría de Seguridad confirmaron a SEMANA que no fue judicializado, simplemente fue enviado al Centro de Traslado de Protección (CTP), un espacio al que las autoridades envían a las personas que consideran en estado de exaltación.

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La publicación fue cuestionada por el diputado de Antioquia Camilo Calle. “Efecto Abelardo. La administración pública y los temas sensibles de la sociedad, convertidos en show. Se nota fingida la puesta en escena; en eso ADLE lleva mucha ventaja. Me resisto a creer que la institucionalidad es ahora un reality”.

También por el abogado paisa Sergio Mesa, quien comentó en la publicación: “¡Esto es gravísimo! El secretario disfrazado de ‘alcalducho’, Manuel Villa Mejía, ordenando detener a un ciudadano que consume marihuana en espacio público. Es una manifiesta extralimitación de funciones. Cuando más podían imponerle un comparendo. Ojo, alcalducho”.

Mientras que en redes sociales, otras personas defienden a Villa Mejía, quien este miércoles dará anuncios sobre el balance de seguridad en los 1.000 días del segundo mandato de Federico Gutiérrez.