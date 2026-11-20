Culminó con éxito el VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos que puso la lupa sobre los riesgos del mundo digital y promovió la conversación hacia las huellas que la violencia deja en el cuerpo y en la mente de los niños y adolescentes y hacia los vínculos capaces de protegerlos. Y es que esas huellas no siempre se ven a simple vista, de ahí que la jornada girara alrededor de una misma preocupación: cómo detectar a tiempo que algo no anda bien.

Para Margarita María Gómez Marín, primera dama de Medellín, esa tarea les corresponde a quienes rodean a los niños. “Cuando un niño es abusado sexualmente, no llega a decir ‘Mamá, me están abusando’. Empieza a mostrar cambios en su comportamiento y en su cuerpo, y los adultos tenemos que saber interpretarlos. No podemos ignorar ninguna de esas señales. Además, necesitamos crear ambientes de empatía y de confianza para que puedan contarnos lo que están sintiendo”, afirmó.

¿Se puede aprender a detectarlas? Sí, y a eso le apuesta, precisamente, Tejiendo Hogares, el programa de su despacho que organiza el congreso y que, en lo que va de esta administración, ha llegado a 93.772 niñas, niños, adolescentes y adultos con procesos de formación, campañas de sensibilización y experiencias artísticas. Para seguir aprendiendo sobre esto, el evento reunió en Plaza Mayor a expertos de Argentina, Italia, España, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos.

La infancia es fundamental

El neurocientífico argentino Hernán Aldana Marcos, doctor en Ciencias Biológicas y docente universitario, abrió el día con una idea que atravesó toda su charla: el cerebro no reacciona pasivamente al mundo, lo predice. Y lo hace a partir de lo que él llama “presupuestos corporales”, es decir, respuestas automáticas que el cuerpo aprende con las primeras experiencias y que luego guían la forma de sentir, actuar y relacionarse con los demás.

Mar Romera, psicopedagoga y especialista en educación emocional de España. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

La mayoría de esos aprendizajes ocurre en la primera infancia, una etapa en la que el cerebro crece tan rápido que a los tres años ya alcanza el 84 % del tamaño que tendrá en la adultez. De ahí que la violencia en esos años deje marcas tan profundas. Según sus palabras, el castigo corporal, el abuso sexual o el abuso verbal alteran regiones distintas del cerebro, y los niños que han sido violentados “escuchan distinto y sienten distinto”.

A esas marcas se suman las que dejan las pantallas. Aldana mostró que los niños expuestos a contenidos violentos entre los tres y los cuatro años y medio presentan, once años después, comportamientos antisociales, y lanzó una alerta sobre la pornografía, a la que los niños llegan cada vez más temprano. “El porno es una agresión, es una sobreestimulación tremenda. ¿Qué está aprendiendo ahí un adolescente? ¿Dónde queda parada la mujer, dónde queda el deseo? Hoy, como nunca, necesitamos una educación sexual buena y presente”, subrayó.

Ahora bien, el desarrollo temprano es poderoso, pero no es un destino, porque aunque el cerebro conserva su flexibilidad durante toda la vida, cambiar exige tres condiciones: querer hacerlo, tener al lado a alguien que ame con paciencia y contar con acompañamiento profesional, que no depende solo de los psicólogos.

Por eso celebró que en el auditorio hubiera tantos policías. “Muchas veces, cuando la violencia te afecta emocionalmente, después tenés comportamientos de distracción con drogas o alcohol, o violentos con otra persona, y el primero en llegar es la policía. Hay que darle herramientas, porque esa persona herida muchas veces con el primero que se encuentra es con un policía”, concluyó.

Cinturón de seguridad para el internet

Para el abogado italiano Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores, lo que es ilegal en el mundo real también debe serlo en el digital. Así como los carros tuvieron que incorporar el cinturón de seguridad, señaló Puccio, las empresas tecnológicas tienen un deber de cuidado con los niños que usan sus productos.

A su vez, el experto retomó la pregunta con la que la primera dama abrió el congreso el día anterior: “Me encantó cuando Margarita preguntó si dejaríamos a un niño solo en la calle. Es una pregunta tan simple, y aun así nos está costando entender que cuando le entregamos un celular a un niño le estamos abriendo el mundo entero, con todos sus riesgos”.

En Europa, la ley obliga a las plataformas a evaluar los riesgos de sus servicios para los menores y a tomar medidas de seguridad desde el diseño, como la verificación de la edad. Una exigencia que se explica en las cifras: solo en 2024, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos recibió 20,5 millones de denuncias de material de abuso sexual infantil, y detrás de cada imagen hay una víctima que vuelve a sufrir cada vez que alguien la ve.

Lo sabe porque, cuando trabajaba en la propuesta europea para prevenir y combatir el abuso sexual infantil, entrevistó a muchas de ellas. “Hoy tienen 35 o 40 años y la imagen del abuso que sufrieron de niñas sigue circulando en internet. Una me decía que cada vez que entra a una habitación con gente tiene miedo de que esas personas hayan visto su imagen”, relató.

Ahora impulsa una nueva propuesta legislativa europea, aún en discusión, que impediría a los menores de 13 años tener cuentas en redes sociales y solo permitiría el acceso entre los 13 y los 16 con control parental. “¿Cuál es el progreso en crear una aplicación que puede desnudar a las personas? No toda la innovación es buena”, advirtió Puccio.

Emilio Puccio, abogado y secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores Italia. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Apoyo incondicional

La pedagoga española Mar Romera, especialista en educación emocional, cambió el tono de la mañana: entre risas y referencias a Harry Potter, defendió una idea sencilla de que los niños no necesitan placer, necesitan presencia y tiempo, y desde ahí llegó a la resiliencia, que para ella no se trae de nacimiento. “Es el resultado de haber tenido muchas caídas y muchas cicatrices, y siempre a una persona incondicional al lado, que te quiere por quién eres y no por lo que haces. Y eso es absolutamente entrenable”, detalló.

¿Y quién cuida a esa persona incondicional? Para Romera, ahí está el verdadero problema. Llevamos años buscando máscaras de oxígeno para los niños mientras los adultos que los acompañan se están quedando sin aire, cuando la instrucción de los aviones es clara: póngasela usted primero. En España, por ejemplo, las incapacidades laborales de docentes por problemas de salud mental aumentaron más de un 40 % en la última década.

Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que, para Romera, es el adulto en equilibrio el que sabe cuál es su lugar frente a los niños. “Mis hijas son mis hijas, no son mis amigas. Cuando mis hijas pasan a ser mis amigas, se quedan huérfanas”. Y ser la mamá, y no la amiga, significa tomar la mano, como aquel niño que, antes de cruzar un río, le pidió a su mamá que fuera ella quien lo agarrara. “Si yo cojo tu mano y tengo miedo, la voy a soltar. Si eres tú la que coges la mía, no la vas a soltar jamás”, contó.

Un papel que, para Romera, no es exclusivo de los padres: “Aquí han estado personas con poder para modificar la ley, del FBI, del Parlamento Europeo. Pero también hay muchas personas de a pie que pueden ser la única segunda oportunidad de un niño. No cuidamos a la infancia porque sea nuestro futuro. La cuidamos porque ya es nuestro presente”, comentó.

Finalmente, la neuróloga colombiana Lady Ladino, epileptóloga e investigadora en neurociencias, puso sobre la mesa una idea inquietante: el órgano que más sufre con cualquier tipo de violencia es el cerebro, y la digital, aseguró, puede dejarle un daño mayor que la física. ¿Por qué? Porque detrás de una pantalla el agresor no ve la cara de dolor del otro y se desinhibe, y porque lo que se publica permanece. Así que la víctima de un abuso que se graba y se difunde no lo vive una sola vez. Lo revive cada vez que el contenido circula, como aquella sobreviviente de la que habló Puccio, que temía entrar a una habitación.

El problema, indicó, es que el cerebro adolescente no está preparado para defenderse. “Las emociones van en un motor de Ferrari y el control es un freno de bicicleta. Entregarle a un niño una pantalla con redes sociales es como darle un cuchillo afiladísimo. Aunque se vea grande, tiene el control de un niño”. De ahí su llamado a postergar el celular, porque cada año de maduración cuenta a la hora de poner un freno o de detectar que alguien quiere hacerle daño.

Hernán Aldana Marcos, doctor en Ciencias Biológicas, especialista en neurociencias y docente universitario Argentina. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Eso sí, no todo está perdido. Aparte del ejercicio físico y la fe, Ladino defendió el sueño como una de las mejores formas de proteger a los niños. “Supongamos que hoy un niño sufrió un abuso y en la noche duerme. Cuando sueña, su cerebro revive ese momento sin la emoción, lo racionaliza y lo consolida. En cambio, si no duerme esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente, es muy probable que desarrolle un trastorno de estrés postraumático”, explicó. Y como el cerebro nunca deja de cambiar, para recuperarse nunca es tarde.

Una alianza sin fronteras

El Congreso cerró con el conversatorio “Task Force Medellín: articulación, acción y resultados contra los riesgos digitales y físicos que afectan a niños, niñas y adolescentes”. Allí, Natalia Jiménez, líder de la estrategia de prevención de violencias sexuales de Tejiendo Hogares, recordó el origen de la alianza: cuando Federico Gutiérrez llegó a su segundo mandato, encontró que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes era uno de los riesgos más altos de la ciudad y que buena parte de los agresores eran extranjeros, así que acudió al Gobierno de Estados Unidos.

Hoy, agencias de ese país, de Países Bajos, Australia y Francia comparten alertas con la Policía colombiana y siguen la pista de los agresores más allá de las fronteras —a la lista se sumó hace pocas semanas el Servicio Secreto de los Estados Unidos, representado en el panel por Edward Martínez-Olarte, agente residente a cargo de su oficina—.

“No importa de dónde sea el agresor, si es de Países Bajos o de Australia. Alguien que ha cometido delitos graves no se puede esconder”, afirmó Farid El Hamouti, oficial de enlace policial del Reino de los Países Bajos. Eso sí, alertó, el enemigo no siempre es una gran red: cuando se habla de crimen organizado, la imagen suele ser la de un cartel, con un capo y muchos hombres bajo su mando, pero en la explotación sexual infantil la realidad es otra. “Muchas veces son organizaciones muy pequeñas. Puede ser alguien en el barrio, incluso la propia familia”, precisó.

Margarita Gómez Marín, primera dama de Medellín. Foto: Diego Andrés Zuluaga

Lo sabe bien Juan Echeverry, agente federal de Homeland Security Investigations, cuya agencia capturó el año pasado en Estados Unidos a un hombre que les pedía a dos madres de Medellín videos del abuso de las niñas. A partir de ese caso se logró arrestar a compradores del material en España, Francia, Reino Unido y Australia, un resultado que, según él, solo fue posible gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Alcaldía. Y con esa idea, la de que nadie protege solo, se cerró la sexta edición del congreso.

Y con esa idea, la de que nadie protege solo, se cerró la sexta edición del congreso, de la que la primera dama se llevó una lección sobre la presencia. “No es una presencia solamente de cuerpo presente. Es una que nos ayuda a conectarnos con ellos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, a que sepan que somos personas incondicionales, siempre dispuestas a escucharlos”, dijo. Y dejó una invitación para todos: “Que cada uno de nosotros, independientemente del rol que tenga en la sociedad, se comprometa con el cuidado de nuestros niños y adolescentes, y que nunca seamos indiferentes cuando veamos una situación anormal”.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.