Conconcreto, encargado de obras como el puente de la Calle 13 o la Avenida Guaymaral en Bogotá, cerró el tercer trimestre de 2026 con unos resultados sobresalientes en su línea de vivienda. Durante el periodo se registraron ventas por $271.182 millones, lo que significó un crecimiento del 96 % frente a los $138.184 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo impulsado por el lanzamiento de nuevos proyectos residenciales en Colombia y el avance de su portafolio inmobiliario.

Entre los proyectos lanzados durante el trimestre se encuentran Calia y Boscatta 147, en Bogotá; Maranta, en Serena del Mar, Cartagena; y Ciudad del Bosque y Nuevo Poblado. Además, tres desarrollos alcanzaron su punto de equilibrio: la segunda torre de Contree Palmas, en Medellín; la primera torre de Calia, en Bogotá; y la primera etapa de Maranta, en Cartagena.

La operación inmobiliaria no se limitó a Colombia, también se expandió a los Estados Unidos. Durante el trimestre comenzó la construcción de Lyra, un proyecto multifamiliar de 192 unidades destinadas al arrendamiento, ubicado en West Perrine, al sur de Florida. La inversión total prevista es de 66,8 millones de dólares y la obra tendrá una duración estimada de 18 meses.

El desarrollo es ejecutado por Conconcreto LLC junto con Ora Developments y un aliado estratégico colombiano. La filial de la compañía participa como socio gestor y tiene una participación del 2,4 % en el capital del proyecto.

Nuevos contratos de construcción

En el negocio de construcción Conconcreto obtuvo dos adjudicaciones de clientes privados durante el tercer trimestre, por un valor conjunto superior a $80.000 millones.

Una de ellas corresponde al diseño y construcción de una bodega industrial de 8.200 metros cuadrados en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitionuevo, Magdalena. La segunda comprende la reconstrucción de la Planta Diamante de Distraves, ubicada en Piedecuesta, Santander, donde se intervendrán aproximadamente 5.000 metros cuadrados.

Al cierre del tercer trimestre de 2026, los ingresos consolidados acumulados de Conconcreto llegaron a $495.142 millones, un aumento del 17 % frente a los $422.912 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El EBITDA alcanzó $46.739 millones, con un crecimiento del 14 %.

El proyecto Calia, en Bogotá, alcanzó el punto de equilibrio en el tercer semestre del año 2026. Foto: Conconcreto - API

Según la compañía, estos resultados estuvieron relacionados principalmente con mayores ingresos del negocio de construcción y con el crecimiento de Vivienda, asociado al aumento de las escrituraciones.

La utilidad neta acumulada fue de $20.016 millones. Conconcreto señaló que, al normalizar el efecto de los $20.628 millones de ingresos no recurrentes registrados en 2025, la utilidad neta presenta un crecimiento del 48 %. La empresa atribuyó este comportamiento al aumento de los ingresos y a una mayor rentabilidad en la ejecución de los proyectos.

Nicolás Jaramillo, presidente de Conconcreto, aseguró que los resultados de este trimestre reflejan la coherencia de la estrategia que se viene ejecutando. “Seguimos avanzando en el plan de crecimiento de Vivienda y consolidando nuestra participación en la construcción para clientes privados, al tiempo que trabajamos en mejorar la calidad de nuestros ingresos y fortalecer el resultado operacional”, manifestó.

Concluyó señalando que “el reto es continuar creciendo de manera consistente, con una operación cada vez más sólida y enfocada en la rentabilidad y sostenibilidad de nuestros negocios”.