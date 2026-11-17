En departamentos como Guainía, hablar de gobernanza implica entender que el territorio no termina donde acaba la carretera, ni donde resulta más sencillo llegar. Gobernar también significa navegar los ríos durante horas, atravesar grandes distancias y llegar a comunidades que, durante años, han tenido que acostumbrarse a que muchas de las decisiones del Estado se tomen lejos de sus realidades.

San Felipe, Puerto Colombia y La Guadalupe son algunos de esos lugares que nos recuerdan que el Guainía es mucho más grande que Inírida. Son territorios de enorme riqueza cultural, ambiental y humana, pero también comunidades que enfrentan dificultades históricas para acceder a servicios, oportunidades y respuestas institucionales.

Por eso, cuando decido desplazarme hasta estos lugares, el hecho tiene un significado que va más allá de una visita oficial. Es, ante todo, una oportunidad para acercar el Estado a quienes históricamente han tenido que esperar por él.

La reciente visita que realicé junto a mi equipo de trabajo a esta zona del departamento permite poner sobre la mesa una discusión necesaria: ¿qué significa gobernar un territorio tan extenso, diverso y disperso como Guainía?

La respuesta no puede limitarse a los informes de gestión ni a las cifras que se presentan desde un escritorio. También debe medirse por la capacidad de las instituciones para llegar a las comunidades y atender necesidades concretas.

Durante esta jornada se contemplaron acciones de diferentes sectores. En agricultura, la entrega de herramientas para fortalecer las actividades productivas, incluyendo 35 rabetas, 10 guadañas y 5 rayadoras para Puerto Colombia, así como herramientas adicionales y dos ciclas recicladoras para San Felipe.

En salud, incluimos jornadas de desparasitación, vacunación de perros y gatos, entrega de botiquines y embarcaciones para facilitar el transporte en comunidades como San Felipe, San José y Puerto Colombia.

Arnulfo Rivera Naranjo, gobernador de Guainía. Foto: Suministrada - API

La educación también hizo parte de esta agenda, con dotaciones para residencias escolares, equipos tecnológicos, congeladores, televisores, elementos de aseo y kits de ropa. A esto se suman las iniciativas relacionadas con el proyecto del megacolegio y el fortalecimiento de las condiciones educativas de los estudiantes.

En materia de infraestructura, planteamos acciones para optimizar los sistemas de acueducto de San Felipe y Puerto Colombia, así como la exploración de proyectos para el corredor San Felipe-Galilea-La Guadalupe. También contemplamos iniciativas de energía solar y gestión del riesgo.

La cultura tuvo su espacio con la entrega de kits de artesanías para mujeres y comunidades de Galilea, San Felipe y Puerto Colombia. Asimismo, se sumaron acciones de gestión social y el acompañamiento de la Registraduría para facilitar los procesos de identificación y cedulación en territorio.

Cada una de estas acciones representa una necesidad atendida o una gestión que debe continuar hasta convertirse en resultados sostenibles. Porque llevar herramientas, equipos o servicios es importante, pero garantizar que estos permanezcan, funcionen y transformen las condiciones de vida de las comunidades es el verdadero desafío.

Y aquí está uno de los asuntos más importantes: la presencia institucional no puede ser un acontecimiento excepcional. Debe convertirse en una práctica permanente. Guainía necesita una administración pública que comprenda que las distancias no pueden ser una excusa para la ausencia del Estado. Que entienda que una comunidad ubicada a varias horas de navegación merece la misma atención, dignidad y oportunidades que cualquier ciudadano que vive en la capital departamental.

Es por eso que, desde el inicio de mi mandato, le solicité a mi equipo llegar hasta las comunidades del río con oferta institucional; así nació la estrategia ‘’Gobernanza en Territorio’’, a través de la cual hemos acercado la gobernación a la gente.

Llegar a San Felipe, Puerto Colombia o La Guadalupe también significa escuchar a sus habitantes, reconocer sus conocimientos, comprender sus prioridades y construir soluciones con ellos, no solamente para ellos.

Gobernar desde el territorio exige tiempo, voluntad, recursos y, sobre todo, una comprensión profunda de las particularidades de nuestra geografía. No basta con llegar una vez; hay que regresar, hacer seguimiento y garantizar que los compromisos se conviertan en realidades.

Porque en Guainía la distancia no debería determinar el valor de un ciudadano ni la importancia de una comuAl final, la verdadera medida de la presencia del Estado no está en cuántos kilómetros separan a una comunidad de la capital, sino en qué tan cerca se sienten sus instituciones cuando más las necesitan. Y tengo algo claro: gobernar también es llegar hasta donde pocos llegan. Y, especialmente, tener la voluntad de no dejar de regresar.