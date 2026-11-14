Medellín construye ocho jardines infantiles para fortalecer la atención a la primera infancia: estas son las obras

Un jardín infantil moderno, con capacidad para 300 niñas y niños, está a punto de convertirse en realidad en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín. Buen Comienzo Chambacú ya completa el 97 por ciento de su construcción y abrirá sus puertas a las familias del sector a finales de 2026. Este espacio, en el que se ejecutan 30.700 millones de pesos, forma parte de la inversión histórica en infraestructura educativa que ha venido liderando la alcaldía de Federico Gutiérrez.

La sede de Chambacú ofrecerá acompañamiento integral a la primera infancia en 12 salas de atención, comedor con servicio de alimentación, terrazas y zonas de juego y recreación. El lugar, además, se articula con servicios a la comunidad: aquí funcionará un círculo de cuidado que incluye un Centro de Lavado para que las mujeres dispongan de tiempo libre para actividades que cuiden su salud mental y bienestar.

“En Medellín la inversión más importante es la que se hace para nuestros niños y niñas. Tenemos un gran compromiso en la Alcaldía. Más que anuncios y rénders estamos entregando las obras para la gente”, afirmó el alcalde Gutiérrez.

Jardín Buen Comienzo Chambacú, en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

El jardín de San Cristóbal será el primero de los ocho jardines infantiles que entregará esta administración, dos más de los seis previstos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Además, junto con los nuevos Buen Comienzo de Palmitas y Villa Hermosa, el jardín hace parte de las obras escogidas por las comunidades y pagadas con recursos del Presupuesto Participativo, “lo que refleja que en Medellín se invierte donde más se necesita”, resaltaron desde la Alcaldía.

“Para muchas mamás, este jardín será algo maravilloso. Es un lugar donde los niños pueden sentirse bien, tranquilos y seguros. Es algo que ellos van a disfrutar. Además, no van a querer salir de ahí porque hay muchos juegos”, comentó Angie Daniela Talenti Caicedo, madre beneficiaria de Chambacú.

En el caso de San Sebastián de Palmitas, el jardín infantil ya lleva un 85 por ciento de avance y se entregará a comienzos de 2027. Su diseño se inspira en la arquitectura rural y se organiza en tres bloques, con seis salas de atención, sala recreativa cubierta, sala para la modalidad familiar, comedor y servicio de alimentación, áreas administrativas y de apoyo, y zonas de juego y recreación. La inversión es de 33.600 millones de pesos y atenderá a 150 niñas y niños.

Jardín Buen Comienzo Chambacú, en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Además de Chambacú y Palmitas, los otros jardines infantiles Buen Comienzo van a gran ritmo: La Libertad, Primavera Norte, Alfonso López, Robledo, Popular y el de Santa Eufrasia. Todos, finalmente, forman parte de una inversión histórica en infraestructura liderada por el gobierno local, que supera las 1.800 obras para el bienestar de las familias de Medellín.

Porcentaje de avance y beneficiarios