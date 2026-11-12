Cerrejón fue reconocida como la empresa minera con mejor reputación en Colombia

Cerrejón cierra el año como la empresa del sector minero con mejor reputación en Colombia, según el ranking Merco Empresas 2026. Su gran posicionamiento en el mercado nacional hizo también que fuera la única compañía de esta industria incluida entre las 90 empresas con mejor reputación del país, ascendiendo 19 posiciones frente a la medición del año anterior.

El resultado hace parte de una clasificación que evalúa la percepción de distintos grupos de interés sobre las empresas que operan en Colombia. Para esta edición se realizaron cerca de 83.000 encuestas y se consultaron 29 fuentes de información. Por ello se considera “como una herramienta indispensable para las organizaciones que buscan liderar con propósito”, aseguró Catalina Londoño, directora de Merco para el país.

La medición tuvo en cuenta las opiniones de directivos empresariales, analistas financieros, periodistas económicos, docentes, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones de consumidores, representantes del Gobierno, la ciudadanía y un análisis de inteligencia artificial desarrollado por Merco. De esta manera, el ranking recogió diferentes perspectivas sobre la gestión y la reputación de las compañías.

De acuerdo con Cerrejón, el reconocimiento destaca el trabajo de las personas vinculadas a su operación, la relación con sus grupos de interés y su contribución al desarrollo económico y social de La Guajira y de Colombia.

Edgar Alfonso, presidente de la compañía, señaló que el resultado representa un motivo de orgullo para sus colaboradores. “Este reconocimiento refleja el compromiso y la dedicación de nuestros trabajadores, así como el esfuerzo que hacemos cada día por fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés y contribuir al desarrollo de La Guajira y del país”, afirmó.

El Cerrejón representa cerca del 50% de las exportaciones de carbón de Colombia y alrededor del 5% de las exportaciones totales del país. Foto: Cerrejón - API

El directivo también destacó la presencia de una empresa minera entre las 100 organizaciones mejor posicionadas en el listado y señaló que este resultado es un reconocimiento para el sector.

“Como mineros, celebramos y reconocemos la presencia de una minera entre las 100 empresas con mejor reputación del país, somos una industria clave para el desarrollo de Colombia, somos orgullosamente mineros”, agregó.

Desde la empresa indicaron que sus líneas de trabajo incluyen la generación de empleo (12.500 empleos directos y a través de contratistas, donde más del 58% de los trabajadores son oriundos de La Guajira), el desarrollo de iniciativas sociales, la protección del medioambiente y el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades y otros actores del territorio.

En 2025 Cerrejón registró una producción de 16,8 millones de toneladas de carbón, operando de manera integrada desde su complejo en La Guajira hasta Puerto Bolívar. Y según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), junto con Drummond lidera las exportaciones del país, sumando entre ambas 28,5 millones de toneladas exportadas en los primeros ocho meses del 2026.