Vía hacia Albania, La Guajira, permanece cerrada por protesta que exige contratación de un trabajador

Los bloqueos no cesan en el departamento de La Guajira por parte de las comunidades. Sobre las 4:45 de la mañana de este jueves, 6 de agosto, comenzó uno en la denominada vía de Cuatro Vías, corredor que comunica a Albania con municipios como Uribia, Riohacha y Maicao, que es una de las carreteras de acceso al Cerrejón.
Al parecer, este bloqueo se da por parte de las comunidades que están exigiendo la contratación de un trabajador que pertenece a una comunidad ancestral.
“En este momento está la vía bloqueada de Cuatro Vías, que comunica para Albania, Uribia, Riohacha y Maicao. La bloquearon hoy a las 4:45 de la mañana y continúa cerrada”, aseguró la fuente consultada que pidió reserva de su identidad.
“Como eso es tierra ancestral, los trabajadores que deben estar acá deben ser de la tierra ancestral. A este señor le cancelaron el contrato porque no venía a trabajar y era una persona conflictiva, pero lo quieren volver a meter a la empresa para tener un liderazgo”, afirmó.
Lo que buscan estas comunidades es, mediante estos bloqueos, presionar a las empresas para que vuelvan a contratar a las personas que fueron despedidas con justa causa.
”¿Y qué le va a tocar hacer a Cerrejón? Pues contratarlo para poder trabajar. De esa forma presionan para incluir a una persona a trabajar, siempre. Exigen la presencia de los sociales o de alguien de la Gobernación o de la Alcaldía. Hasta que no vengan y negocien lo que ellos quieran, no pasa nadie; tampoco pasa el tren”, manifestó.
Aunque la vía principal permanece cerrada, la fuente indicó que algunos conductores han optado por utilizar caminos alternos a través de trochas para continuar sus recorridos, mientras que otros vehículos no tienen esa posibilidad.
“La gente se va por otros lados porque esto es desierto y hay atajos, pero hay carros que no pueden pasar y les toca devolverse”, concluyó.
Hasta el momento, Cerrejón y las autoridades locales no se han pronunciado oficialmente sobre las denuncias realizadas por la fuente entrevistada ni sobre las gestiones para superar el bloqueo.