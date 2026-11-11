Reconciliar a la industria con el entorno, el desafío de O3 Smart Cities

O3 Smart Cities nació de una inquietud de su fundadora y CEO, Alexa Oviedo, por encontrar una manera de hacer empresa que, además de generar resultados económicos, tuviera un impacto positivo en el ambiente y la sociedad. Después de 15 años vinculada al negocio familiar de tecnología, Oviedo comenzó a interesarse por los efectos del cambio climático y la contaminación.

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En 2016 creó O3 Smart Cities, inicialmente con soluciones de movilidad eléctrica y energía, con la intención de incorporar la sostenibilidad a la actividad empresarial. “Quería tener un negocio que se encargara de dejar un impacto favorable en el ambiente, que generara valor colectivo y prosperidad en la sociedad”, ha explicado.

Ese propósito se ha mantenido como parte central de la evolución de la compañía. En su informe de gestión y sostenibilidad, O3 Smart Cities define su propósito como “reconectar al ser humano y a las empresas con su entorno”, mediante tecnología sostenible que contribuya a resolver problemas cotidianos sin deteriorar el medioambiente y que, al mismo tiempo, genere progreso y desarrollo social. Su mantra empresarial es: “Reconciliamos a la industria colombiana con el entorno”. Para Oviedo, esa visión también está relacionada con una motivación personal: “En mi caso, descubrí que vine al planeta a edificar comunidades sostenibles”.

El viento como oportunidad: O3 Smart Cities impulsa la transición energética industrial

Con el tiempo, la empresa ha orientado su actividad hacia las energías renovables y las soluciones para el acceso al agua potable. Actualmente desarrolla sistemas de energía solar para empresas, mide y gestiona la huella de carbono y trabaja con tecnología de generación de agua potable a partir de la humedad del aire, particularmente para comunidades con dificultades de acceso a este recurso. En 2024, además, decidió cerrar su unidad de movilidad eléctrica para concentrarse en estos dos frentes.

La apuesta de O3 Smart Cities parte así de una idea concreta: que la sostenibilidad puede incorporarse a las decisiones de las organizaciones a través de soluciones tecnológicas que atiendan necesidades ambientales y sociales, sin desligarlas de las variables del negocio. La propia Oviedo lo resume al hablar del origen de la compañía: “A través de O3 Smart Cities nos conectamos con un propósito superior que es reconectar la industria con el entorno”.