Alexa Oviedo, la ingeniera que quiere transformar la matriz energética de la industria colombiana

De raíces santandereanas y criada entre ferias tecnológicas, esta ingeniera industrial con un MBA Global y maestrías en Finanzas, Coaching y Liderazgo está convencida de que las empresas deben mitigar el cambio climático y ganar seguridad energética.

La energía ya no es un tema técnico, es una decisión estratégica

Con esa filosofía creó, en 2016, O3 Smart Cities, una compañía con enfoque ambiental, social y económico que ayuda a la industria nacional a migrar hacia energías renovables como las generadas por sol y el viento, reduciendo el riesgo, “muchas veces invisible”, de depender del agua.

La energía debe entrar ya a la agenda estratégica: el riesgo que está afectando la competitividad empresarial

Su apuesta por la innovación va más allá de los paneles solares: impulsa la generación remota de energía, instalando paneles en un terreno distinto al de sus clientes, y usa inteligencia artificial para monitorear los sistemas instalados. “La energía no es un costo, sino un riesgo estratégico que hay que gestionar”.

En La Guajira lidera un piloto con tecnología israelí fabricada en China que condensa la humedad del aire y la convierte en agua potable. El sistema genera 150 litros diarios para una comunidad de 87 personas. “Desde entonces no ha habido muertes infantiles y los niños van a estudiar en lugar de caminar en busca de agua”. Con más de 1.500 toneladas de CO2 reducidas y 30 industrias impactadas, su propósito es “llevar agua potable a 13 millones de colombianos”.

Este año lanzó dos libros: Energía, el riesgo invisible y Nacimos para ascender. Es mentora en colegios y acompaña, con su esposo, a parejas en procesos de fortalecimiento familiar.