Adriana Bocanegra: la abogada llanera que propone salvar los vínculos afectivos a través del Derecho de Familia

“El Derecho de Familia es el propósito que ha guiado mi vida en los últimos dos años”, dice esta llanera nacida en Villavicencio y criada por su abuela materna. La firma de abogados que fundó junto a su esposo hace 14 años ofrece servicios y asesorías a empresas en sectores como la construcción, la academia y el agro, pero ahora ha abierto una nueva línea de trabajo que va en paralelo con la maestría que cursa: Mediación, Conciliación y Negociación en Conflictos de Familia. “Lo que he evidenciado es la dificultad de salvar los vínculos afectivos después de una separación. Mi propuesta es un ecosistema jurídico que brinde acompañamiento psicológico y mediación familiar para que las personas aprendan a ser exparejas, no expadres”.

‘La valentía de ser madrastra’: la historia personal que ahora llega a Panamá para abrir un diálogo sobre nuevas familias

De esta manera, dice, aporta innovación y transformación a la sociedad. Abogada con especialización en Derecho Administrativo y Alta Gerencia y con un diplomado en Conciliación Extrajudicial con énfasis en Asuntos de Familia, es autora de La valentía de ser madrastra, un libro en el que cuenta su experiencia en una familia reconstituida (su esposo tiene dos hijos de una relación anterior y tienen uno en común) en la que ha sido madrastra. Además, es host del pódcast Confesiones by Adriana Bocanegra.

El rol de la madrastra: entre el estigma y un nuevo reconocimiento emocional

En julio pasado creó la Fundación Nexum Apex (Fundapex), con la que a través de talleres, conferencias y espacios de formación propende por mejorar las condiciones sociales de mujeres profesionales, rurales y en condición de vulnerabilidad.