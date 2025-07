El rol de la madrastra: entre el estigma y un nuevo reconocimiento emocional

Una madrastra es una mujer que, al vincularse con un hombre que ya tiene hijos, entra en una estructura familiar preexistente. Lo hace sin libreto, sin manual, sin garantías y muchas veces, sin reconocimiento. A diferencia de lo que sugiere la definición legal —esposa o pareja del padre de un menor—, su rol va mucho más allá de lo jurídico. Ser madrastra es construir vínculos nuevos en medio de dinámicas que ya estaban en marcha y construir no significa invadir, significa acompañar.

Pero no todo es color de rosa, este rol también implica desafíos intensos. El vínculo con el hijastro o la hijastra no siempre es fácil. Puede haber rechazo, confusión o silencio. También influyen factores como la edad del niño, la relación con la madre biológica, y el nivel de apoyo que ofrece la pareja. A eso se suman los prejuicios sociales: “Ella no es la verdadera mamá”, “no tiene derecho a opinar”, “está usurpando un lugar”.