La verdadera crisis de las familias no es su composición, sino la falta de vínculos

Mientras unos defienden modelos tradicionales y otros celebran nuevas formas de convivencia, la realidad demuestra que el éxito o el fracaso de una familia rara vez depende de cómo está conformada.

Depende de cómo se relacionan sus integrantes.

Hoy existen familias nucleares, monoparentales, extensas y reconstituidas. Hogares donde conviven padres biológicos, padrastros, madrastras, abuelos y hermanos provenientes de diferentes historias familiares. Sin embargo, cuando analizamos los conflictos que llegan a comisarías de familia, despachos judiciales o consultorios psicológicos, encontramos un elemento común: la mayoría de los problemas no nacen de la composición de la familia, sino de la forma en que sus miembros se comunican, gestionan sus emociones y construyen vínculos.

Adriana Bocanegra, la abogada que busca reivindicar a las madrastras

Durante años se creyó que la estabilidad familiar era consecuencia natural de convivir bajo un mismo techo. Hoy sabemos que no es así. La cercanía física no garantiza cercanía emocional. Existen familias que comparten todos los días el mismo espacio, pero viven emocionalmente desconectadas. También existen familias separadas que, gracias a una comunicación sana y una corresponsabilidad efectiva, logran ofrecer a sus hijos entornos seguros y afectivamente estables.

Esta realidad resulta especialmente evidente en las familias reconstituidas. Cuando una pareja inicia una nueva relación después de una separación, suele concentrar gran parte de sus esfuerzos en resolver aspectos prácticos: horarios, responsabilidades económicas, distribución de tiempos o normas de convivencia.

‘La valentía de ser madrastra’: la historia personal que ahora llega a Panamá para abrir un diálogo sobre nuevas familias

Sin embargo, el verdadero desafío suele encontrarse en otro lugar. La construcción de confianza. Porque ningún vínculo afectivo puede imponerse mediante una decisión judicial, una obligación moral o una convivencia forzada. La confianza se construye lentamente a través de la escucha, el respeto mutuo, la validación emocional y la coherencia cotidiana.

Paradójicamente, son precisamente estos elementos los que con frecuencia se encuentran ausentes en muchas dinámicas familiares contemporáneas. Vivimos en una sociedad hiperconectada tecnológicamente, pero cada vez más desconectada emocionalmente.

Los espacios de conversación profunda se reducen, la escucha activa es reemplazada por respuestas inmediatas y la gestión emocional continúa siendo una asignatura pendiente tanto para adultos como para niños. Las consecuencias son evidentes. Aumentan los conflictos familiares, se profundizan los problemas de salud mental y se debilitan las redes de apoyo que históricamente permitían afrontar las crisis de manera colectiva.

Confesiones de una madrastra, un pódcast para derribar prejuicios

Por eso, quizás el mayor desafío de las familias del siglo XXI no sea redefinir quiénes las integran, sino fortalecer la calidad de las relaciones que las sostienen. La comunicación respetuosa, la empatía, el afecto expresado de manera constante, el apoyo mutuo y el cuidado de la salud emocional no son conceptos accesorios. Son factores determinantes para el desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos.

Desde el derecho de familia solemos concentrarnos en figuras jurídicas como la custodia, los alimentos, la patria potestad o los regímenes de visitas. Todos son asuntos fundamentales. Sin embargo, la experiencia demuestra que detrás de la mayoría de los conflictos familiares existe un problema previo que ninguna sentencia puede resolver por sí sola: la ruptura de la comunicación, la pérdida de confianza y el debilitamiento de los vínculos afectivos. Tal vez ha llegado el momento de comprender que la fortaleza de una familia no se mide por su estructura.

Se mide por la calidad de los vínculos que es capaz de construir. Las familias colombianas ya cambiaron. Las estructuras evolucionaron, los modelos se diversificaron y las dinámicas son cada vez más complejas. Pero existe una verdad que permanece intacta: ningún niño necesita una familia perfecta; necesita adultos emocionalmente disponibles, capaces de escuchar, acompañar y construir relaciones basadas en el respeto y la confianza.

Porque la verdadera fortaleza de una familia no depende de cómo está conformada, depende de la calidad de los vínculos que decide construir cada día.

Adriana Bocanegra Triana, abogada y docente universitaria del área de Familia. Autora del libro La Valentía de Ser Madrastra. Creadora y voz del pódcast ‘Confesiones de una Madrastra’. CEO de Abogados Corporativos Bocanegra Triana.