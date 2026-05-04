Confesiones de una madrastra, un pódcast para derribar prejuicios

La madrastra ejerce su papel en tierra de nadie: no es la mamá, pero tampoco una mujer externa al hogar. Un rol que convoca juicios si se involucra demasiado, y juicios si no tiene un ejercicio presente.

En estos casos, la creencia social de que “el amor lo puede todo”, resultaría más dañina que benéfica. “Si no hay orden, estructura y límites, no hay familia reconstituida que tenga éxito”, afirma con certeza Adriana Bocanegra, abogada, fundadora y CEO de Bocanegra Triana Abogados Corporativos; docente en Derecho de Familia en la Universidad del Meta y madre de crianza en el hogar que formó con su esposo, padre de dos hijos en una primera relación. Esta experiencia llena de dudas, retos, miedos e, incluso juicios, la llevaron a escribir su primer libro La valentía de ser madrastra, de la editorial Avión de Papel, y bestseller en Amazon; un documento que recoge conocimientos desde su enfoque profesional, y vivencias desde su vida personal.

El libro tuvo su presentación en la más reciente Feria del Libro de Bogotá, FilBo 2026, donde Bocanegra estuvo acompañada de la comunidad que ha creado en torno a esta historia de la que pocos hablan, pero que hace parte de la cotidianidad del 30 por ciento de los adultos entre 40 y 49 años quienes, según investigaciones de la Universidad de la Sabana, han conformado una familia reconstituida.

Adriana Bocanegra durante la presentación de su libro en FilBo 2026 Foto: Mayo Producciones

“Con el libro he recibido respuestas de madrastras, mejor llamadas ahora madres de crianza, quienes consideran que estos temas deben quedarse en la privacidad del hogar. Pero así mismo, he conocido historias de mujeres valientes y amorosas que deciden asumir un nuevo rol y que, sin ellas, sus familias no serían lo mismo”, afirmó la autora durante la conferencia y entrevista que realizó para la presentación de su libro en la Feria.

Escuchar para conectar

El libro ha elevado el propósito de Bocanegra, quien también decidió ampliar fronteras y llevarlo hasta Panamá en diciembre de 2025, donde lo presentó en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Umecit, para compartir con esta comunidad académica los desafíos de los nuevos modelos de familia en nuestros países.

La relación con los padres biológicos: convivencia, roles y límites que sí funcionan

Recientemente, a mediados de abril, lanzó el pódcast ‘Confesiones de una madrastra’ con la premisa de sostener conversaciones incómodas que terminen por hacer naturales y cotidianos estos temas en cientos de hogares.

El primer episodio tuvo como invitada a la psicóloga clínica Angie Castro: “Como sociedad se habla desde el juicio en lugar de la comprensión sobre quienes decidieron reconstituir su familia”, dice la experta durante el primer episodio denominado ‘No es hijastro, es hijo de crianza’, disponible en Youtube y Spotify, creado por Mayo Producciones. “Mi propósito es que las familias reconstituidas se sientan acompañadas. Hace doce años que formé mi hogar, no encontré la ruta. Por eso quise crear este ecosistema de contenidos para trazar una guía donde pudiéramos abordar estas narrativas”, añade la autora.

De esta manera, Bocanegra busca cesar la invisibilización emocional a la que se ven sometidas las familias reconstituidas para darles espacios de conversación social, donde sea natural hablar de los límites, los roles, el proceso de adaptación y los recursos emocionales que se requieren para reconstituir una familia con éxito.