Alianza entre Bavaria y la CCB impulsará el crecimiento de 4.000 pequeños negocios de Bogotá‑Región

En una apuesta por el fortalecimiento del tejido empresarial de los barrios y la economía popular, Bavaria y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunciaron la apertura de 4.000 nuevos cupos del programa Emprendedores Bavaria, iniciativa que se desarrolla dentro de la estrategia Ruta de los Tenderos de la CCB para potenciar el crecimiento de pequeños comercios en Bogotá‑Región.

Desde su creación en 2017, Emprendedores Bavaria ha beneficiado a más de 80.000 tenderos y tenderas en Colombia, quienes han registrado en promedio incrementos de hasta el 30 % en sus ingresos, además de una operación más organizada y una mayor capacidad para atraer y fidelizar clientes. Esta nueva convocatoria hace parte de la alianza que Bavaria y la CCB mantienen desde 2023, a través de la cual más de 11.000 emprendedores ya han sido impactados en la ciudad‑región.

El programa responde a los retos actuales del Canal Tradicional, enfocándose en la profesionalización de los negocios mediante formación práctica en administración, ventas y digitalización, así como en el acceso a alternativas de financiación y el fortalecimiento del punto de venta, sin perder el rol social que cumplen las tiendas de barrio en las comunidades.

“Desde On.Going y la Universidad EAFIT creemos que no solo basta con crear negocios, también tenemos que formar empresarios. Por eso nos unimos con HackU y creamos herramientas para desarrollar la capacidad de escalar. Ahí es donde realmente se construye desarrollo y tejido empresarial”, indicó Tomás Ríos, director de Ongoing Eafit.

“Detrás de cada tienda hay una historia de esfuerzo, disciplina y trabajo diario. Cuando un tendero cuenta con herramientas claras para organizar su negocio, tomar mejores decisiones y acceder a oportunidades reales de crecimiento, se fortalece no solo su tienda, sino todo el entorno que la rodea. Acompañarlos en ese proceso es una forma de construir progreso desde lo local”, afirmó Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria.

Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legal de Bavaria junto a Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, Emprendedores Bavaria se integra a la Ruta de los Tenderos como una plataforma para acercar la oferta institucional a la base productiva de la ciudad‑región.

“Desde la CCB estamos comprometidos con el fortalecimiento de la economía popular y convencidos de que las empresas pueden avanzar en este propósito mediante la oferta de formación de calidad. Por ello, celebramos la firma de un nuevo convenio con Bavaria, a través del cual 4.000 tenderos y unidades productivas recibirán asistencia técnica empresarial y capacitación en áreas como ventas, administración y digitalización, entre otros beneficios que se traducirán en negocios más competitivos y sostenibles al finalizar los ciclos de formación”, señaló Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la entidad.

El programa articula toda la oferta de servicios de la CCB, ampliando su impacto a la sostenibilidad de los negocios. “Incluye contabilidad, organización, estructuración de negocios, fortalecimiento empresarial y rutas inclusivas de carácter internacional para la venta de productos. Todo eso lo hacemos de la mano con Bavaria”, explicó Claros Polanco.

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, John Blood. Chief Legal and Corporate Affairs Officer (Bavaria) y Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legal de Bavaria. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La estrategia también tiene un alcance territorial, con un énfasis en la descentralización de los servicios para llegar a más zonas de Bogotá‑Región, incluyendo municipios vecinos, con el propósito de potenciar el tejido empresarial. “Hay todo un territorio que le sirve al país y al Producto Interno Bruto (PIB) si lo potencializamos. Aquí hay un gana-gana para los empresarios, la región y Colombia”, concluyó el presidente ejecutivo de la CCB.

Con esta nueva edición de Emprendedores Bavaria, la compañía reafirma su compromiso con el Canal Tradicional como pilar de su estrategia de sostenibilidad, mientras que la Cámara de Comercio de Bogotá consolida la Ruta de los Tenderos como una iniciativa de alto impacto para dinamizar la economía desde los barrios y generar oportunidades de crecimiento para miles de familias en la ciudad y la región.

La convocatoria, abierta desde el 28 de abril, está dirigida a tiendas de barrio, minimercados, panaderías, cafeterías y pequeños comercios de Bogotá y la Región, que buscan fortalecer su negocio y mejorar su gestión empresarial. La inscripción podrá realizarse en el siguiente enlace: https://geniu.io/JshhUr

*Contenido elaborado con el apoyo de Bavaria