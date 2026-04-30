Auditorías con IA: una nueva era para el control fiscal en Colombia. Así pueden prepararse las empresas

El avance tecnológico en el sector tributario no da espera. Y mientras la DIAN está adoptando la inteligencia artificial y la ciencia de los datos para auditar a las empresas, se ha vuelto prioritario que las compañías también sumen esfuerzos para adelantarse en materia de analítica de datos y no quedar en desventaja.

Para Jeisson Ramírez, contador público de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado, esta nueva realidad repercute directamente en las decisiones empresariales. De acuerdo con sus experiencias recientes, ahora la DIAN está realizando mejores aproximaciones en sus auditorías gracias a estas nuevas tecnologías.

“Algoritmos como Random forest, Isolation forest, Regresión logística y XGBoost son algunas de las posibles herramientas utilizadas por la DIAN para la triangulación de facturas simuladas, valores atípicos de impuestos, entre otros”, advirtió Ramírez.

Lo que significa que, con la utilización de IA y ciencia de datos, las fiscalizaciones tributarias son cada vez más precisas “a la hora de detectar posibles inconsistencias en los contribuyentes”, subrayó Ramírez. “Lo que antes tomaba meses de revisión manual, hoy la DIAN lo cruza en segundos”, añadió.

Igualdad de condiciones

Según el especialista, este panorama sugiere la necesidad de que las empresas jueguen en las mismas o en mejores condiciones, es decir, evaluando el riesgo tributario con herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos, de tal manera que se puedan prevenir sanciones y riesgos reputacionales.

“Actualmente la DIAN tiene publicada en su portal web la información agregada (montos) de los renglones que componen las declaraciones tributarias, según los códigos de actividad económica para varios años. Esto significa que hay información de libre acceso, la cual puede aprovecharse de una forma adecuada y ética para prevenir riesgos tributarios”, aseguró el experto.

Asimismo, señaló que en la era de los datos se exige “un cambio en el perfil de los equipos tributarios, ya que además del entendimiento de negocio, experiencia, revisión de evidencia, interpretar, razonar y argumentar, ahora se requieren mayores habilidades tecnológicas y hasta cierto punto matemáticas”, precisó.

Auditoría preventiva con algoritmos

Hoy, Jeisson Ramírez es asesor tributario independiente y revisor fiscal en varias empresas del país. Desde su experiencia, Ramírez recomienda que las empresas realicen una ‘doble auditoría’, es decir, aplicar auditorías externas para medir el score de riesgo tributario mediante la combinación o ensamblaje de modelos que involucren procesos estocásticos, de aprendizaje automático, entre otros. “Este el nuevo KPI que toda empresa debería tener en su tablero de control”, explicó.

Ramírez señaló que el objetivo más importante es anticipar riesgos tributarios para que las empresas se protejan utilizando el potencial que ofrece la tecnología actual, corrigiendo situaciones posibles y preparando oportunamente la defensa tributaria cuando aplique.

Jeisson Ramírez, contador público de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado. Foto: Jeisson Ramírez

Así está operando la DIAN hoy

Además de las estrategias de fiscalización basadas en datos, la DIAN viene realizando una serie de acciones para ejercer control sobre las obligaciones tributarias. A finales de febrero de 2026 la entidad citó a 2.893 agentes retenedores y recaudadores denunciados penalmente cuyo monto adeudado por IVA, retención en la fuente e impuesto al consumo se encuentra alrededor de los 314.838 millones de pesos.

Además, la entidad se encuentra realizando visitas a los establecimientos de comercio con el objetivo de verificar el cumplimiento de la facturación electrónica, inspeccionar la ubicación registrada en el RUT y validar la razonabilidad de las operaciones del contribuyente (capacidad operativa, facturación promedio, etc.).

En sus auditorías, la DIAN también está estableciendo posibles conexiones con delitos como el lavado de activos. De hecho, el caso reciente por presunto lavado de activos y contrabando en las tiendas Lili Pink causó cierto revuelo, puesto que surgió a raíz de unas devoluciones de IVA con la que la entidad comenzó a tener indicios de operaciones atípicas.

El objetivo más importante hoy es anticipar riesgos tributarios para que las empresas se protejan utilizando el potencial que ofrece la tecnología actual. Foto: Cortesía Jeisson Ramírez

En abril, la DIAN inició jornadas de auditoría previas a la presentación de las declaraciones de renta de personas jurídicas del año gravable 2025, en las cuales “verifica soportes de la declaración como: certificados de retenciones en la fuente, valores de autorretención de renta declarados, costos, nómina, revisión de contadores sancionados, entre otros”, relató Ramírez.

Finalmente, los impuestos son un tema neurálgico en el flujo de caja de cualquier empresa. Por eso, para Ramírez “no se trata de no pagar, sino de pagar lo justo. Para evitar sobrecostos y contratiempos es importante planificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, detectar posibles focos de riesgo, tener un equipo de asesoría tributaria calificado y hacer de la tecnología un aliado estratégico”, concluyó.

Si le interesa esta información puede conocer más sobre la auditoría tributaria basada en datos visitando la página de Jeisson Ramírez aquí; el LinkedIn Jeisson Ramírez M, su Instagram @jeicontador o el e-mail jramirez@toucheasesores.com.

*Contenido elaborado con el apoyo de Jeisson Ramírez.