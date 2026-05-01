Retail media: por qué todas las grandes marcas se están sumando a esta tendencia

En momentos en que las marcas buscan conectar con los consumidores de forma más precisa, medible y relevante, el retail media se consolida como una de las alternativas más atractivas para la inversión publicitaria en Colombia y América Latina. Gracias a un ecosistema de pantallas digitales, Enmedio se ha convertido en un actor clave y referente en el país y la región.

Con una trayectoria construida desde la tecnología, la innovación y el profundo conocimiento del punto de venta, la empresa ha sido pionera en la implementación de este tipo de pantallas en varios de los supermercados y farmacias más importantes de Colombia: Grupo Éxito, Olímpica, Cruz Verde, Farmatodo y Colsubsidio. Todas estas marcas han visto en su propuesta una oportunidad real “para transformar la comunicación en tienda, fortalecer la experiencia y abrir nuevas fuentes de monetización para sus espacios comerciales”, detallaron desde Enmedio.

El modelo no radica solo en instalar pantallas, sino en construir un ecosistema integral que combine infraestructura tecnológica, estrategia comercial, creatividad y operación, con un claro foco en convertir el espacio comercial en un medio estratégico para contar historias dentro del retail, influir en decisiones de compra y construir posicionamiento, recordación y valor de marca.

Para Javier Patiño, gerente de Enmedio Publicidad, el crecimiento del retail media en Colombia confirma que la experiencia en el punto de venta vive una transformación profunda. “Hoy las marcas necesitan estar más cerca del consumidor, en espacios donde la decisión de compra ocurre en tiempo real. Hemos entendido que estos espacios son extraordinarios para contar historias, construir marca y conectar con industrias que antes no veían el retail como un canal natural de comunicación”.

Este modelo ha llamado la atención de industrias como el sector automotriz, plataformas digitales, tecnología, educación, servicios financieros y entretenimiento, que lo ven “como una oportunidad efectiva para conectar con sus audiencias”.

Estos resultados han sido posibles gracias a una visión compartida entre comercios, que conciben el retail media como un activo estratégico dentro de su operación. “Más que un proveedor tecnológico, Enmedio se ha consolidado como un socio que acompaña la evolución del punto de venta hacia modelos de comunicación más modernos, medibles y alineados con las nuevas dinámicas del consumo”, señaló Patiño.

La expansión de esta herramienta confirma que la transformación del punto de venta es una realidad que se construye desde la capacidad de contar historias en el momento y lugar donde el consumidor está más dispuesto a escuchar.

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*Contenido elaborado con el apoyo de Enmedio.