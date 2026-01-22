La energía debe entrar ya a la agenda estratégica: el riesgo que está afectando la competitividad empresarial

En muchas organizaciones colombianas, la energía sigue siendo tratada como un gasto operativo inevitable: se paga, se monitorea de forma básica y se revisa cuando aparece un pico en la factura. Sin embargo, ese enfoque quedó obsoleto. Hoy, la energía ya no es un tema técnico de infraestructura. Es un factor crítico de continuidad, rentabilidad y exposición al riesgo.

“La diversidad no es solo algo justo, sino poderoso”

Para un CEO o una junta directiva, ignorar la variable energética equivale a no gestionar un componente esencial del negocio. Y lo más grave es que el riesgo no siempre se manifiesta como una crisis visible: muchas veces ocurre de manera silenciosa, acumulativa, drenando margen, afectando productividad y limitando crecimiento sin que sea evidente en el corto plazo.

De costo controlable a riesgo sistémico

La energía impacta directamente la estructura de costos, el desempeño industrial y la estabilidad financiera. Y su volatilidad, cada vez mayor, convierte a esta variable en un riesgo transversal para cualquier sector: alimentos, manufactura, logística, frío industrial, plásticos, agroindustria, consumo masivo y servicios intensivos en energía.

Cuando el precio o la calidad de la energía se deterioran, el impacto se siente en tres frentes inmediatos:

Margen operativo: un aumento sostenido en tarifas o cargos reduce EBITDA y presiona las decisiones de precio. Continuidad del negocio: fallas, microcortes, baja calidad de energía y restricciones afectan producción, equipos críticos y cumplimiento con clientes. Planificación financiera: sin estabilidad energética, la proyección de costos se vuelve frágil y el presupuesto pierde confiabilidad.

En otras palabras: la energía no solo afecta el gasto mensual. Afecta la sostenibilidad financiera de la operación.

El error de fondo: delegar la energía solo al área técnica

Muchas juntas delegan el tema energético al área de mantenimiento, infraestructura o compras. Eso genera una brecha peligrosa: se gestiona el proveedor y se paga la factura, pero no se administra el riesgo.

La energía debe ser tratada como un componente de gobierno corporativo. Porque requiere decisiones sobre inversión, estrategia de mitigación, diversificación de fuentes, resiliencia y cumplimiento de compromisos ESG.

Una organización madura energéticamente no se pregunta únicamente “¿cuánto costó este mes?”, sino:

¿Qué tan expuestos estamos a la volatilidad?

¿Qué tan dependientes somos de la red?

¿Qué tan eficientes somos frente al estándar del sector?

¿Estamos usando datos o estamos operando a ciegas?

¿Cómo protegemos la continuidad en procesos críticos?

La diferencia entre empresas resilientes y empresas vulnerables no es el tamaño. Es la anticipación.

Energía: una palanca real de competitividad

Cuando una organización incorpora la energía en su agenda estratégica, se habilitan tres ventajas concretas:

1) Estabilidad de costos (protección del margen)

Modelos de autogeneración, eficiencia energética y gestión de demanda pueden estabilizar la factura y reducir exposición. Esto protege el margen y permite tomar decisiones comerciales con mayor confianza.

2) Continuidad operativa (resiliencia)

La energía no puede ser una “dependencia total” sin plan de respaldo. La continuidad exige preparación: calidad de energía, redundancia, protección de equipos, e incluso tecnologías como sistemas híbridos o almacenamiento en baterías en procesos críticos.

3) Posicionamiento ESG (acceso a mercado)

Cada vez más clientes, bancos e inversionistas evalúan desempeño ambiental real y no solo declaraciones. La estrategia energética se convierte en evidencia tangible de sostenibilidad, y puede representar ventaja en licitaciones, exportaciones y acceso a financiación.

En el mercado actual, la transición energética dejó de ser una tendencia reputacional: es una estrategia financiera y competitiva.

Una agenda energética moderna: qué incluye realmente

Poner la energía en la agenda no significa únicamente “instalar paneles solares”. Significa estructurar un sistema de gestión integral, medible y gobernado. En la práctica, una hoja de ruta energética completa suele incluir:

Diagnóstico energético y financiero: consumo real, curva de carga, riesgos, penalizaciones, calidad de energía.

consumo real, curva de carga, riesgos, penalizaciones, calidad de energía. Monitoreo y analítica: medición por procesos, indicadores, anomalías, control y eficiencia.

medición por procesos, indicadores, anomalías, control y eficiencia. Eficiencia energética: optimización operacional con retorno rápido.

optimización operacional con retorno rápido. Autogeneración y diversificación: solar, acuerdos de suministro, modelos “as a service”.

solar, acuerdos de suministro, modelos “as a service”. Resiliencia y continuidad: respaldo, almacenamiento, gestión de riesgo operativo.

respaldo, almacenamiento, gestión de riesgo operativo. Reporte y gobernanza: energía como KPI directivo, revisado mensualmente.

La energía debe estar en comité directivo porque las decisiones que la transforman son estratégicas: implican CAPEX, modelos financieros, riesgo regulatorio y continuidad de negocio.

Lo que está en juego: el futuro del negocio

Las empresas que sigan operando como si el escenario energético no estuviera cambiando enfrentarán una realidad inevitable: menor margen, mayor vulnerabilidad y pérdida progresiva de competitividad frente a organizaciones que sí construyan estabilidad energética como ventaja estructural.

Tecnología, consciencia verde e industria: una trilogía contra el cambio climático

Este no es un mensaje alarmista. Es un mensaje de gestión.

La pregunta no es si la energía se convertirá en un factor determinante. Ya lo es.

La pregunta es: ¿tu empresa lo está tratando como tal?

Para finalizar comparto este checklist para los CEO y juntas directivas, que abrirán la conversación:

¿Cuál es nuestra exposición financiera real a variaciones del costo de energía? ¿Qué procesos críticos quedarían vulnerables si hay interrupciones o mala calidad de energía? ¿Estamos midiendo con precisión para gestionar, o solo pagando facturas? ¿Qué iniciativas tendrían ROI más rápido: eficiencia, monitoreo, autogeneración o resiliencia? ¿Quién gobierna el riesgo energético en la organización y con qué indicadores se reporta a junta?

Si estas preguntas no tienen respuesta clara, la energía no está en la agenda estratégica.

Y cuando un riesgo no está en la agenda, la empresa queda expuesta.

Alexa Oviedo, CEO de 03 Smart Cities