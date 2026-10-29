Las arquitectas que están diseñando el futuro

Desde que tenía 4 años, a Lorena Valencia le fascinaba desarmar cualquier equipo electrónico en su casa en Cali. Esa curiosidad por entender el funcionamiento de las cosas la impulsó a convertirse en ingeniera electrónica y a autodefinirse como inventora. En 2014, junto a su esposo, fundó Octopus Force, una empresa acreditada por MinCiencias como Centro de Desarrollo Tecnológico que exporta dispositivos colombianos a Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile.

Innovar no es inventar: las claves de once líderes para transformar ideas en oportunidades con propósito

Entre sus desarrollos figuran desde un laboratorio portátil para trasplante de órganos mediante un proceso llamado quimerización, hasta aparatos para la corrección de cicatrices diseñados por un equipo integrado en un 70 por ciento por mujeres.

La innovación no solo ocurre en la ingeniería física y el hardware. En Tuluá, la ingeniera industrial Olivia González es la CEO de Tu Cash, una plataforma que conecta a las marcas de consumo masivo con los compradores mediante cashback o reembolsos de dinero real. Lo que para muchos es basura –el tiquete de compra en papel–, Tu Cash lo transforma mediante tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) y modelos propios de Machine Learning en datos sobre patrones de consumo. Con una nómina compuesta por mujeres en un 55 por ciento, la empresa también ha diversificado su modelo en analítica de datos, publicidad y pago de incentivos.

¿Cómo las mujeres están transformando la tecnología en Colombia?

Valencia y González forman parte de un ecosistema de ejecutivas que están traduciendo la tecnología en ventaja competitiva, finanzas y desarrollo de nuevos mercados. Así lo reflejan las cifras: en el ámbito global, el Women’s Entrepreneurship Report 2024/2025, del Global Entrepreneurship Monitor, revela que en creación de startups las mujeres están a la par o por encima de los hombres en 18 de 51 países, además de liderar cerca de dos quintas partes (40 por ciento) de los emprendimientos orientados a la innovación y a mercados internacionales.

Este panorama refleja que ellas no solo están diseñando tecnología, sino tomando las decisiones estratégicas del futuro empresarial. No obstante, este avance contrasta con la realidad de la alta dirección tecnológica en Colombia: según la gremial Fedesoft, ellas apenas ocupan el 12 por ciento de las posiciones de liderazgo y el 7,69 por ciento de las vicepresidencias de desarrollo de software.

Ana María Trimmiño, gerente de proyectos con 20 años en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel), explica, frente a esas cifras, que el desafío de la representación femenina no es sólo técnico, sino cultural: “En proyectos de tecnología surge el síndrome del impostor; se abren convocatorias para ciertos roles y las mujeres no aplican porque dudan de sus capacidades. El reto ha sido cambiar ese paradigma y sensibilizarlas sobre su talento”.

Trimmiño señala que Cintel actualmente trabaja en un documento para promover compromisos medibles e indicadores que aceleren la participación femenina en la economía digital. También pretenden fortalecer competencias en tecnologías emergentes como inteligencia artificial y analítica de datos.

Pero la innovación puede ser entendida desde diversas perspectivas. María del Mar Palau, primera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Cali (CCC) en sus 115 años de historia, fundadora de INNpulsa Colombia, considera urgente desmitificar el concepto:

“Innovar no es tener más tecnología, es su uso inteligente para resolver un problema que derive en productividad, en nuevos negocios y en crecimiento”.

Otro de los principales retos de la innovación empresarial, según Palau, es convertirla en un activo sostenible que supere las etapas iniciales de sostenibilidad. Las cifras de la CCC revelan que mientras el 44,5 por ciento de las empresas activas registradas en el Valle del Cauca son lideradas por mujeres, en el segmento de medianas y grandes empresas la participación femenina cae al 21 por ciento. Al respecto, Palau enfatiza: “La verdadera pregunta es por qué muchas veces se quedan en la mitad del camino entre crear una empresa y hacerla crecer”.

Para cerrar esa brecha, la ejecutiva resalta el rol de las soluciones financieras digitales (fintech) como motor de liquidez y mecanismo para democratizar el acceso al crédito. Esta integración, sumada al acompañamiento estratégico impulsado desde la CCC y otras entidades, busca transformar el tejido empresarial nacional.

Otro de los aspectos que permiten cerrar la brecha, señala Lorena Valencia, es la adopción y democratización de la IA en estrategias de innovación. “Diseños, electrónica, planos de arquitectura, chips ya se pueden hacer con esta herramienta. La brecha tecnológica va a ser mucho más corta y se reducirán las asimetrías de poder entre países”, explica.

Sobre esta materia, desde Cintel se lanzó con PwC, en el marco de Andicom, el Manifiesto empresarial de transformación digital, con el que se busca insistir en condiciones para financiar, experimentar y escalar la innovación de las empresas del país.

En este escenario, la discusión sobre mujeres en espacios de innovación estratégica deja de ser únicamente una conversación sobre representación y se conecta con el futuro de los negocios. Palau concluye: “La participación femenina no puede convertirse en una cuota que se cumple; tenemos que valorarla como un activo para el crecimiento y una capacidad de innovación para el negocio”.